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逾9成重症沒打疫苗！醫示警年後迎流感新高峰　這樣做保護力多3成

▲南投縣衛生局為南崗工業區勞工施打公費流感疫苗。（圖／南投縣政府提供）

▲國內流感疫苗已自去年10月1日開打。（圖／南投縣政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

截至今年1月16日止，本季流感併發重症累計23例，其中4人死亡，重症個案中高達96％未接種流感疫苗。第一線診所醫師都提醒，今年流感疫情有被低估趨勢，春節連假南北交流頻繁，加上冷氣團來襲，過完年後恐迎來新一波高峰，呼籲尚未接種疫苗者儘速接種，年長或年幼族群更應接種細胞流感疫苗，可比傳統雞蛋流感疫苗提升10~36%保護力。

衛福部疾管署在過年前公布國內新增1例流感死亡個案，為南部70多歲女性，有慢性病史且未接種流感疫苗，12月中旬出現症狀後收治加護病房，檢驗感染B型流感，後續因心衰竭併心因性休克死亡。

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大台中診所協會秘書長蔡牧樵醫師表示，本季流感季自10月開始有增多趨勢，每周診所約收治5~10名個案，雖然還沒看到真正的免疫負債，但近日天氣寒冷，加上過年期間南北交流頻繁，預計過完年會迎來新一波流感高峰。

▲▼蔡牧樵醫師、陳壽祥醫師、何宇苓醫師。（圖／業者提供）

▲蔡牧樵醫師提醒過完年後會迎來新一波流感高峰。

高雄大心診所院長何宇苓醫師也提到，門診觀察近2周A型流感病患增加，且可能有被低估的趨勢。因為社交解封後上呼吸道病例有增加趨勢，但流感症狀不明顯，民眾若未發燒，醫師也不會主動幫其做流感快篩，所以不易被確診為流感，以致感染率和重症數對不上，呼籲民眾不能掉以輕心，儘早接種流感疫苗，降低感染後併發重症危害。

根據疾管署統計，本季流感併發重症病例累計23例（17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型），年齡層以65歲以上長者為多（43%）；其中死亡4例（3例H3N2、1例B型），均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。

▲▼蔡牧樵醫師、陳壽祥醫師、何宇苓醫師。（圖／業者提供）

▲何宇苓醫師呼籲民眾儘早接種流感疫苗。

新竹縣診所協會常務理事陳壽祥提到，今年預期中的流感病毒outbreak雖未發生，但據研究顯示，同時感染流感病毒與新冠病毒，死亡率將會大幅增加。另外，研究亦顯示，未接種流感或肺炎鏈球菌疫苗者，同時感染流感和新冠病毒後，重症機率將比未接種者高出20~30%，呼籲尚未接流感疫苗者儘速接種。

▲公費流感疫苗開打記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲護理師幫幼童接種公費流感疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

依疾管署監測資料顯示，上周（1月8日至1月14日）門急診類流感就診達45,284人次，近期呈上升趨勢，和去年同期2.7萬人次、前年同期3.7萬人次相比略增。今年共採購609萬劑公費流感疫苗，開打之初打氣踴躍，截至18日僅剩4萬多劑，預計在年後全數用罄。

陳壽祥表示，今年公費流感疫苗中有50多萬劑為細胞流感疫苗，其製作過程是利用哺乳類動物細胞進行培養，雖然製程複雜、費用較高，但有別於傳統雞蛋流感疫苗會發生抗原外觀「變形」，以致疫苗株產生的抗體與環境中流行病毒不完全一致，接種後精準度僅有60~70%，新型細胞型流感疫苗技術可避免病毒「蛋適應」的關卡，在疫苗製造上可謂「直進直出」，研究顯示接種保護力有望達到9成以上。

▲▼蔡牧樵醫師、陳壽祥醫師、何宇苓醫師。（圖／業者提供）

▲陳壽祥醫師表示，研究顯示接種細胞流感疫苗保護力有望達到9成以上。

何宇苓也補充，不少年輕族群都輕忽流感威脅，認為感染後再吃克流感即可，殊不知若未接種流感疫苗，不僅感染後會會增加重症機率，也會讓親友暴露於威脅之中。而流感對於青壯年威脅也不容小覷，自己過去就有遇過一名30多歲男性在發病一周不幸死亡，呼籲青壯年也應儘速接種自費流感疫苗，同時保護自己與家人。

「既然流感有疫苗可以打，為何不打？」何宇苓提到，近年來美國、英國都將細胞流感疫苗列為優先接種常規疫苗，美國比較2016年至2017年施打數據也發現，細胞流感保護效益比傳統雞蛋流感疫苗平均高出10~36%，作用顯著。

蔡牧樵也提到，傳統雞蛋流感疫苗無法完全準確複製WHO建議的H3N2流行株抗原，細胞型不僅製造速度快、還可準確複製病毒，可望補足傳統雞蛋疫苗的製造限制，費用僅比傳統雞蛋流感疫苗略高400元，民眾在接種自費疫苗時，可依自身能力做選擇。

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