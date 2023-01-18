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社會 社會焦點 保障人權

男酒駕+無照14次拒繳25萬　「社子島房產遭查封」6天籌錢繳清

▲▼ 士林執行署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區黃姓男子因酒駕等交通違規遭裁罰25萬元卻不理會，行政執行署士林分署前往查封其名下社子島建物，他才火速籌錢繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

家住士林區社子島52歲黃姓男子，因屢次酒駕及無照駕駛等交通違規事由，遭裁罰25萬餘元卻置之不理，士林分署近日發現他名下新增1筆位於社子島的未辦保存登記建物，立刻前往查封，黃男擔心社子島開發案正式實施後，若建物遭法拍，會喪失以成本價獲得配售專案住宅資格，連忙籌錢繳清。

52歲黃男曾在2014年1月18日傍晚騎乘機車行經環河北路3段時遭警察攔檢，經酒測結果發現他5年內酒精濃度超過規定標準2次以上且無照駕駛，遭裁處9萬元罰鍰，並限制3年內不得考領駕駛執照，但他2019年8月8日又酒駕又被裁罰2萬2500元，並限制1年內不得考領駕照，黃男對於罰鍰、無駕照均置之不理，仍持續無照騎乘機車達14次，又未依規定參加道路交通安全講習又被開罰14萬3400元。

▲士林執行署前往查封。（圖／記者黃宥寧翻攝）

執行人員查扣黃男銀行存款發現他都沒錢，近日發現他新增1筆建物後，今年1月6日派人到建物現場張貼封條，黃男嚇壞6天後由胞兄前往繳納25萬元。

黃男胞兄指出，被查封的社子島建物是上一輩傳下來，近來才將房屋稅籍資料變更到胞弟名下，依北市府規劃，社子島將以區段徵收方式進行開發，並以「配售專案住宅」方式作為安置方案，胞弟為避免建物遭法拍導致未來喪失以成本價配售資格，打亂「老屋變黃金」計畫，所以才向親友籌錢並委請胞兄繳納25萬餘元罰緩。

士林分署強調，酒駕害人害己，已成為全民公敵，有鑒於社會上因酒駕所生事故層出不窮，嚴重影響民眾行的安全，甚至造成天倫悲劇，對於酒駕相關案件士林分署絕對迅速強力執行，使欠款義務人無法再心存僥倖，規避繳納義務。

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