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美女老師被爆戀上女兒同學爸、劈2男　他「實名制」惡搞慘了

記者黃翊婷／台北報導

音樂女老師小蘋（化名）與許姓男友分手之後，對方一氣之下竟然偷走她的iPhone手機，並將存在相簿裡的裸照傳給親友，還在網路上用自己的名字到處留言，散布她是「女兒同學爸爸的小三」，甚至一次交往2名男子等謠言。許男到案後坦承不諱，雖然雙方事後達成和解，但竊盜罪無法撤告，最終他被台北地院法官依法判處罰金2萬元，全案仍可上訴。

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲許男將小蘋的裸照傳給親友，還在網路上散布她是小三等言論。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關。）

判決書中指出，許男因為分手後心生不滿，去年9月5日趁著小蘋不注意，進入對方家中偷走iPhone手機，接著，他透過手機登入LINE、臉書等社交帳號觀覽，還下載女方存在相簿裡的裸照，然後利用女方的帳號，將照片傳給多名親友，最後還把Apple ID更改綁定自己的手機門號，導致女方無法登入。

許男做完上述舉動仍未消氣，同年9月5日至9日，他在Google評論區、臉書、小蘋的Instgram帳號以及YouTube個人平台，用自己的名字當暱稱，散布關於女方的謠言，包含「一位有音樂素養的碩士女老師竟然在自己還有婚姻關係的時候，跟女兒非常要好的同學爸爸（也是有婚姻家庭）交往，自願當小三，連原配也知道自己的先生有女朋友」、「這位音樂老師在今年4月同時又跟另一位單身H男交往，關係密切，甚至還帶回去認識女生的家人，又再次劈腿」。

小蘋在發現手機被偷之後，立刻報警，沒想到後來又被告知親友收到裸照、有人在網路上指控她是小三等事，氣得一狀告上法院。檢方訊後依竊盜、加重誹謗罪、妨害電腦使用等罪起訴許男。

後來許男與小蘋達成和解，女方同意撤告，並向法官表示願意原諒他。不過，因為竊盜是公訴罪，無法撤回，台北地院法官審理後，依法判處許男罰金2萬元，全案仍可上訴。

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