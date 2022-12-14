帶老婆唱歌卻露鳥強吻人妻　人夫遭弟痛扁！結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

葉姓男子去年4月帶著妻子、弟弟和友人前往KTV聚會，過程中卻尾隨已婚友人A女進入女廁，不僅脫褲露鳥，還強吻對方，後來弟弟發現情況有異，到廁所門口大喊他的名字，他才罷手。台北地院法官日前依強制猥褻罪判處葉男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲葉男「露鳥」猥褻A女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，葉男和A女是朋友，去年4月間他與妻子、弟弟、弟媳、1名友人以及A女、A女丈夫一同前往KTV聚會，當日深夜11時25分左右，他看見A女獨自離開包廂前往廁所，竟尾隨進入女廁，並脫下褲子露出生殖器，再強吻A女。

A女的丈夫以及葉男弟弟警覺狀況不對，隨即前往女廁門口大聲呼喚葉男的名字，他才罷手，並與A女先後走出女廁。弟弟見狀一氣之下痛扁哥哥一頓，嚇得KTV服務生趕忙報警，A女隨後才將遭到葉男猥褻的事情告知丈夫和其他同行的人。

台北地院法官認為，葉男為了滿足自己的性慾，對A女做出上述猥褻行為，顯然未尊重對方的性自主決定權，理當受到處罰，考量到他沒有前科，犯後也坦承犯行，並與A女達成和解賠償，最終依強制猥褻罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。