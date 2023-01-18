科技老董動用「最強武器」側錄密碼　妻怒討180萬2原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

錢姓科技公司老闆被妻子指控，在2018年間未經同意側錄她的LINE帳號密碼，甚至登入電子郵件信箱，夫妻倆為此撕破臉，男方挨告後被檢方起訴，並被法院判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。錢妻加碼提告求償180萬元，但因為2個原因遭高等法院裁定駁回。

▲錢妻指控丈夫偷偷側錄她的LINE帳號密碼。（示意圖／記者曾筠淇攝，與本文當事人無關。）

判決書中指出，錢男與妻子結婚超過20年，育有一名女兒，2018年7月間他在夫妻共用的電子郵件信箱中，發現妻子寫給其他異性的郵件，進而得知兩人早在2018年3月就開始聯繫，同年4月開始見面，有諸多超越正常友誼關係的曖昧對話，2個月內頻繁見面8次，甚至做出牽手、輕撫臉龐、擁抱、親吻、互訴愛意等親密行為。

錢男懷疑妻子不忠，於是安裝側錄程式，記下妻子的LINE帳號密碼，並透過同一組帳密成功登入對方的電子郵件帳戶。沒想到事情曝光後，錢男反遭妻子一狀告上法院，認為他的行為侵犯隱私權，刑事部分，被法院依無故取得他人電腦之電磁紀錄罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，無故入侵他人電腦罪則裁定無罪。

錢妻接著提出刑事附帶民事訴訟，主張丈夫在2018年8月14日上午7時許未經同意側錄她的LINE帳號密碼，又在同日下午4時許用同一組帳密登入她的電子郵件帳戶，她因為長期處於恐懼不安之中，不僅罹患憂鬱症，還被迫提早從職場退休，因此決定提告求償醫療費用、工作損失和精神慰撫金，總計180萬元。

對此，錢男堅稱該事件非他所為，妻子應該舉證證明，縱使真的是他做的，後續提告要求賠償，也早就超過訴訟時效，況且妻子是在2013年間開始追蹤治療精神方面的疾病，罹病的事情與這起事件沒有因果關係，不能以此為由求償。

高等法院審理發現，錢男雖然否認犯行，但在2018年8月14日時，錢妻曾傳送訊息質問，「監控我的一切，才是走不下去的原因，我是犯人，定罪吧」，他則回覆「我只有監控妳半天」；接著錢妻又說，「對不起，我無法接受有人偷走我的密碼，監控一切，我是你的妻子，但不是犯人，想清楚，別再互相傷害，你的智慧忘在哪裡」，他仍沒有否認，甚至回覆，「我做了妳不能原諒的事，讓妳生活在恐懼與不安的情緒中，這是我的錯，是我自高自傲的做法，只因為『我有這個能力』，而且我一直認為『高人一等的能力』是我個人最強的武器」，言談中皆未否認曾利用電腦技術侵害妻子的隱私。

然而，錢妻提告求償180萬元，並主張自己因此事罹患精神疾病，是否合理。合議庭則認為，錢妻確實早在2013年間就有精神科的就診紀錄，2018年11月回診時雖然有提到遭丈夫家暴，但一切只是她的自述，並非精神科醫師的專業判斷，加上她沒有具體敘述丈夫到底施以何種家庭暴力，也拒絕揭露就診病歷，因此難以認定她患病與此事存在因果關係。

合議庭接著指出，錢妻在2018年12月對丈夫提出刑事告訴，民事求償部分卻一直延宕到2021年6月才提出，的確已經超過2年請求權時效，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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