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社會 社會焦點 保障人權

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

李姓女子去年1月24日搭乘計程車時，不小心弄丟皮夾，被王姓自行車騎士撿到，對方聲稱當時皮夾拉鍊開開的，裡面沒有錢，就用塑膠袋包起來丟進舊衣回收箱，「他們來收回收時，應該都會還給當事人或拿去機關單位處理」。但高等法院合議庭不採信王男的說詞，裁定駁回上訴，維持一審判決罰金8000元（得易服勞役），全案確定。

▲▼衣物回收箱,舊衣回收,示意圖。（圖／CFP）

▲王男將撿到的皮夾丟進舊衣回收箱。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，李女去年1月24日晚間6時許搭乘計程車時，不慎在下車的時候遺落一個黑色皮夾，裡面裝有2000元現金、4200元的五倍券以及內有餘額1000元的悠遊卡，大約5分鐘之後，她發現皮夾不見了，立即返回原處尋找，無奈沒有找到，於是趕緊報警處理。

警方調閱監視器錄影畫面，發現在李女離去大約1分鐘之後，王姓男子騎乘自行車經過，並徒手撿起皮夾，隨即離去。王男辯稱，當時確實有撿到皮夾，但裡面沒有錢，只有悠遊卡，他就把皮夾裝在塑膠袋裡，丟到附近國小的舊衣回收箱，「我是好心，我不是偷也不是搶」。

然而，一審士林地院法官不採信王男的說詞，並依侵占遺失物罪判處罰金8000元，得易服勞役8日。案件上訴至高等法院，王男主張，當時撿到皮夾拉鍊就開開的，悠遊卡上面有相片但不是李女，加上裡面沒有錢，就隨手扔進舊衣回收箱，「他們來收回收時，應該都會還給當事人或拿去機關單位處理」。

高等法院合議庭認為，李女接受警詢，甚至是在出庭時，對皮夾內的物品描述都很詳細，且證詞前後始終一致，她事後雖然不願意提告，但侵占罪為非告訴乃論，案件仍由檢察官提起公訴，考量到雙方互不認識，丟失的金額也不多，堪認她應該不會為了2000元現金和4200元的五倍券故意誣陷他人。

合議庭接著指出，從監視器錄影畫面可見，自李女皮夾掉落到被王男撿到的這段時間，僅僅只有1分鐘，期間沒有其他人撿拾或動過皮夾，因此認定王男撿到皮夾時，應當連裡面的財物也一同撿走了。

合議庭表示，舊衣回收箱並沒有失物招領功能，而且距離事發地點大約650公尺左右就有一間派出所，王男卻沒有將皮夾送交派出所，反而連同悠遊卡一起丟進舊衣回收箱，可見他主觀上有侵占之不法意圖，客觀上也有侵占犯行，最終不採信他的說詞，裁定駁回上訴，維持一審判決，全案確定。

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