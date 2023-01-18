「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

▲有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

記者許凱彰／台北報導

一名家住台北的Y小姐向《東森新媒體ETtoday》爆料直言，一處位於新北市林口區的道場，宮主利用信徒的信仰博取信任，進而編造一連串故事，誆騙數10萬元，受害者超過10人。

Y小姐表示，自2020年底接觸到孫姓宮主（自稱母娘），先是以體質因素需要「接神令」為理由，可以讓精神與心理狀態好轉，後來又誆「親人想當土地公」，要她接旨進行修行，並付款5萬元。不僅如此，她還說到，付錢之後必須要到台南的三間宮廟「接旨」進行為期2-3周的閉關。

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▲前後會以不同說法要錢。（圖／讀者提供）

她回想到2021年中閉關期間，第一周只能吃甘蔗、喝黑糖水；而第二周只能吃（無籽）水果等等的食物，隨後還必須要到苗栗仙山。她提到，宮主在去了仙山之後說，「接了觀音回到道場，『有空就靜坐靈修』，每個月要支付「犒軍」（扣軍）費用1400元養自己的兵馬。

其後兩周至道場，宮主告知「要先修狐仙」跟原本的說法不同，Y小姐開始起了疑心，之後再加上疫情緣故鮮少上道場；直至過了幾個月，宮主得知Y小姐「被下了小鬼、降頭」，且告知會影響身邊親近的人，必須花5萬元南下處理，一周後又改口費用不夠處理，需要6萬才夠，Y小姐因害怕會影響家人，聽信宮主的說法便付了款化解。

Y小姐在2021年底-2022年初跟友人合開了工作室，宮主幫忙看了風水，提出免費將「紅面觀音」神像出借至工作室擋煞，並協助事業順利；後續一直到7月份Y小姐才依照宮廟每年例行行程跟了宮主與其它門生一同去了花蓮勝安宮、法華山、慈惠堂，回程之後又被宮主告知「需要接『紅面觀音』的旨」，前後所需費用3萬8000元。最後她以工作忙碌為由婉拒宮主的提議。

宮主在被拒絕後輾轉找到Y小姐的友人，並告知「紅面觀音必須回道場了，如果她們（Y小姐）要留下來，需要結緣金10多萬」，並補充說，「外面找不到紅木的」、「紅木很貴」、「外面可能買到假的」。

▼當事者提到前後付款快20萬元。（圖／讀者提供）

發生一連串事件，Y小姐經過詢問後驚覺有詐，跟友人一起退出，沒想到竟遭到封鎖後還被發文狠嗆。她表示，在事發之後已經報警處理，包括她自己在內，前後至少有超過10名的遭到故事誆騙的受害者。

不過，孫姓宮主接受訪問時解釋，沒有編造故事，都是誤會沒有斂財，買賣都是個人意願，「如果做得不好因果自行承擔」。她說，她的道場是做「找祖靈、補財庫」，「如果有誤會，就要解開，修行不是為了求財，是為了健康，不要被人家騙」。她坦言，跟當事人奔波了好久，付出很多，（相）處的是感情，因為突然爆出這些指控，還因此去看了醫生。

▼面對Y小姐的指控，孫姓宮主表示是誤會。（圖／讀者提供）