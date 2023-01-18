　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

▲▼有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

▲有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

記者許凱彰／台北報導

一名家住台北的Y小姐向《東森新媒體ETtoday》爆料直言，一處位於新北市林口區的道場，宮主利用信徒的信仰博取信任，進而編造一連串故事，誆騙數10萬元，受害者超過10人。

Y小姐表示，自2020年底接觸到孫姓宮主（自稱母娘），先是以體質因素需要「接神令」為理由，可以讓精神與心理狀態好轉，後來又誆「親人想當土地公」，要她接旨進行修行，並付款5萬元。不僅如此，她還說到，付錢之後必須要到台南的三間宮廟「接旨」進行為期2-3周的閉關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

▲前後會以不同說法要錢。（圖／讀者提供）

她回想到2021年中閉關期間，第一周只能吃甘蔗、喝黑糖水；而第二周只能吃（無籽）水果等等的食物，隨後還必須要到苗栗仙山。她提到，宮主在去了仙山之後說，「接了觀音回到道場，『有空就靜坐靈修』，每個月要支付「犒軍」（扣軍）費用1400元養自己的兵馬。

其後兩周至道場，宮主告知「要先修狐仙」跟原本的說法不同，Y小姐開始起了疑心，之後再加上疫情緣故鮮少上道場；直至過了幾個月，宮主得知Y小姐「被下了小鬼、降頭」，且告知會影響身邊親近的人，必須花5萬元南下處理，一周後又改口費用不夠處理，需要6萬才夠，Y小姐因害怕會影響家人，聽信宮主的說法便付了款化解。

Y小姐在2021年底-2022年初跟友人合開了工作室，宮主幫忙看了風水，提出免費將「紅面觀音」神像出借至工作室擋煞，並協助事業順利；後續一直到7月份Y小姐才依照宮廟每年例行行程跟了宮主與其它門生一同去了花蓮勝安宮、法華山、慈惠堂，回程之後又被宮主告知「需要接『紅面觀音』的旨」，前後所需費用3萬8000元。最後她以工作忙碌為由婉拒宮主的提議。

宮主在被拒絕後輾轉找到Y小姐的友人，並告知「紅面觀音必須回道場了，如果她們（Y小姐）要留下來，需要結緣金10多萬」，並補充說，「外面找不到紅木的」、「紅木很貴」、「外面可能買到假的」。

▼當事者提到前後付款快20萬元。（圖／讀者提供）

▲▼有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

發生一連串事件，Y小姐經過詢問後驚覺有詐，跟友人一起退出，沒想到竟遭到封鎖後還被發文狠嗆。她表示，在事發之後已經報警處理，包括她自己在內，前後至少有超過10名的遭到故事誆騙的受害者。

不過，孫姓宮主接受訪問時解釋，沒有編造故事，都是誤會沒有斂財，買賣都是個人意願，「如果做得不好因果自行承擔」。她說，她的道場是做「找祖靈、補財庫」，「如果有誤會，就要解開，修行不是為了求財，是為了健康，不要被人家騙」。她坦言，跟當事人奔波了好久，付出很多，（相）處的是感情，因為突然爆出這些指控，還因此去看了醫生。

▼面對Y小姐的指控，孫姓宮主表示是誤會。（圖／讀者提供）

▲▼有網友指控道場宮主斂財，受害者至少10人。（圖／讀者提供）

ET快訊
Netflix 2023韓劇陣容公開！　超猛陣容「男神女神全

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

水療池破洞「房客險溺斃」！花蓮遠雄悅來道歉：配合司法調查

除夕拜地基主「方向、時間要搞對」！3大要點一次看　做錯恐招厄運

台市售螺螄粉都是走私！農藝女孩曝「蟲卵事件」：能進口也不敢吃

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　正緣到桃花一路狂炸

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

滅蟑大隊！橘貓嘴叼小強不放　媽徒手抓起：逃不出我倆手中

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

水療池破洞「房客險溺斃」！花蓮遠雄悅來道歉：配合司法調查

除夕拜地基主「方向、時間要搞對」！3大要點一次看　做錯恐招厄運

台市售螺螄粉都是走私！農藝女孩曝「蟲卵事件」：能進口也不敢吃

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　正緣到桃花一路狂炸

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

律師簡榮宗表態爭取國民黨立委提名　對戰汐止賴品妤　

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

菲律賓洋蔥比肉貴怪象　機組員夾帶入境遭查辦

穿上變可愛大狗狗！日本推出《間諜家家酒》彭德連帽上衣、帽子附小耳朵

東華大學採用Nutanix企業級虛擬化平台　升級IT架構深化高教數位部署

不只螺螄粉、黃飛紅！　經濟部：即日起停止中國製矽質鼻胃管輸入

投資就是投機　買賣證券多少要兼具投機與投資

女網紅健身拍性感搖臀片　6年會員沒了怨業者太保守

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

春節2段式變天　初二下探13度

即／繼螺螄粉之後　經濟部：「黃飛紅」不准進口

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

好市多1神物吃上癮！「她微波10秒」同事搶分食

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

Netflix 2023韓劇陣容公開

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

春節2段式變天　初二下探13度

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

即／繼螺螄粉之後　經濟部：「黃飛紅」不准進口

「不限資格」領200元紅包　時間、地點曝光

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

不只領6000元！全台「10縣市」砸錢加碼

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

更多

最夯影音

更多
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆
王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面