台中榮總嘉義暨灣橋分院春節開診時間公布　急診服務不打烊

▲嘉義暨灣橋榮院春節門診時段調整急診服務 。（圖／台中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



今年春節連假自112年1月20日至112年1月29日共計10天，臺中榮總嘉義暨灣橋分院提醒門診醫療服務時刻將配合連假進行調整，請就診民眾多加留意相關訊息。

嘉義分院門診情形，1月20日(五)上午部分(肝膽腸胃科、血液腫瘤科、耳鼻喉科)停診，其餘門診正常；1月23日(一)上午心臟內科看診，其餘休診；1月24日(二)全院休診；1月25日(三)上午部分(外科、腎臟內科、身心科、類流感特別門診)看診，其餘休診；1月26日(四)及27日(五)門診正常，惟請注意個別醫師停診情形。洗腎室除1月22日(日)及29日(日)休診外，其餘每日07:15時至19:00時(或23:00時)提供服務。

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灣橋分院門診情形，1月20日(五)正常看診；1月21日(六)至24日(二)全院休診；1月25日(三)上午部分(大腸直腸科、身心科)看診，其餘休診；1月26日(四)上午部分(血液腫瘤、身心科、牙科)看診，下午有牙科門診；1月27日(五)全日正常看診；1月28日(六)上午部分(血液腫瘤科、身心科)看診，其餘休診。另連假上午時段，灣橋分院增設新冠篩檢服務，篩檢時間為09:00-11:00時，請有需求民眾上網預約或現場掛號。

嘉義暨灣橋兩院急診及住院春節期間不打烊，維持24小時服務，持續提供雲嘉南鄉親專業可靠的醫療照護，讓民眾安心過好年。相關門診調整及保健資訊，請民眾可至本院官方網站或臉書粉絲專頁查詢。嘉灣榮院院長陳正榮向民眾賀歲拜年時表示，本院醫療團隊一向秉持愛心、誠信、品質、創新、當責的核心價值，以最優質的醫療服務持恆守護鄉親及榮民(眷)的健康，祈願大家新年揚眉兔氣，平安健康。