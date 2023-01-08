桃園龍潭台水爆管搶修作業延後　緊急開設4處臨時供水站

▲三坑抽水站地下管線爆裂破管，進行搶修作業。（圖／擷取自徐玉樹臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站7日因地下管線爆裂破管，導致桃園八個地區大停水，何時恢復供水，引發用戶關注。市府經發展8日表示，三坑抽水站地下管線爆裂破管，已於今日上午8時完成搶修作業，且已立即恢復原水取水至平鎮廠重新依序進行淨水及蓄水作業。

預估今日中午13時可恢復淨水廠出水，高地及管末最遲約可於今日晚上24時前逐步完成停水區的復水。因搶修作業較預定延後，為減少用戶不便並儘速完成復水，台水二區處除動員同仁加速進行排氣復水作業外，亦已整備水車，屆時機動支援復水困難用水區，供用戶取水。

目前臨時供水站設置地點如下，因陸續建置中，民眾須前往取水前先行接洽確認後再前往：

1.楊梅服務所(聯絡人：黃星顏03-4789261分機301)

(1)平鎮區山子頂市民活動中心

(2)新屋區農會前

(3)楊梅區金德路18號旁

2.中壢服務所(聯絡人：曾吉永03-4251506分機301)

(1)平鎮區延平路一段26號。

經發局表示，恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或該局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。