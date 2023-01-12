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研究：得過新冠肺炎「3重要器官」會加速老化！二度確診也逃不過

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▲研究發現，確診過的人器官會加速老化。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

美國研究發現，感染過新冠病毒的人，腎臟、腦、心臟可能會加速老化約3～4年。不僅如此，若反覆多次確診，也會加速老化趨勢。

胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，美國聖路易斯健康中心的Ziyard醫生，在研究許多新冠肺炎患者的器官後發現，腎臟、腦、心臟三大器官皆有加速老化的現象，且易發生在長新冠症候群以及曾住院過的新冠肺炎患者。少部分的輕症患者也有老化情況。

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若反覆多次確診，也會加速這些老化趨勢。研究人員舉例，一般而言，健康的人隨著年齡增長，腎功能每3～4年才會下降3～4%左右；但他們發現，一旦感染上新冠病毒，隔年後，這些確診患者的腎功能就已下降了3～4%。

為何新冠患者器官易老化？美國加州大學的Michael Peluso醫生對此做出假設理論。他認為，這是多原因、加疊而成的，不會只有單一原因造成。

這些原因包括，病毒抗原可能持續在體內，引發反覆的發炎反應，體內也會一直產生栓子，容易塞住微血管豐富的器官，如心臟、腎臟和腦；以及啓動一些體內微生物讓其活躍起來，或改變消化道內微生物原先的複雜群落，進而延長許多免疫反應，甚至也會有自體免疫去攻擊自己的器官。

黃軒示警，真的不要輕易感染新冠病毒，尤其反覆確診真的會加速老化心臟、腎臟及腦袋這三大器官。提醒民眾，務必持續做好個人防疫措施、保護自己健康。

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