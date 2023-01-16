無症狀感染＝免疫力強？研究：病毒其實清更久「傳播風險更高」

▲無症狀感染不一定表示免疫力強。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／綜合報導

一篇研究指出，無症狀感染者病毒排出時間為19天，比有症狀多5天，且2～3個月內仍可能反覆發炎。這也解釋了為何病毒擴散，40%～60%是由無症狀感染者所引起，表示病毒殘留體內較久，傳播風險也隨之提升。

無症狀感染不一定代表免疫力強！重症醫學專科醫師黃軒分享一篇關於新冠肺炎的研究。研究指出，無症狀感染者，病毒排出的時間為19天；有症狀感染者則為14天。顯然，無症狀感染者，排清病毒所需的時間會更久。

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此外，在急性期時，有症狀的患者，其IgG抗體（20.5）會比無症狀（3.4）還要高；恢復期時，有症狀感染者的中和抗體下降率（62.2%）也比有症狀（81.1%）的還要低。

不過無症狀感染者，在感染後2～3個月內，仍可能反覆發炎，使其IgG抗體持續上升。研究人員發現，這些無症狀感染者，其免疫系統，引發的發炎前期細胞素或抗發炎細胞素都極低，因而導致這些無症狀感染者，雖不會呈現明顯症狀，但體內仍持續發炎。

研究人員認為，這也解釋了為何病毒擴散，約40～60%都是由無症狀感染者引起的。無症狀感染者，不一定代表體內免疫力特別好，而是免疫系統釋放太少激素，使體內發炎反應，緩慢地在體內持續好幾月的關係。

黃軒總結，無症狀感染者有三大特點。病毒清除率較久（能傳播機會愈久）、抗體上升較慢、IgG抗體存在較久。