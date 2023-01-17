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快訊／今年首起！高雄輕軌又被撞了　司機員急踩剎車…乘客嚇壞

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞了！這是今年首起列車事故。今日下午2點多，輕軌列車行經前鎮區復興四路口時，遭到一部汽車碰撞，車上沒有乘客受傷，不過列車一度暫停行駛，目前已於3點06分恢復行駛。

▲▼高雄輕軌2023年首撞。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄輕軌2023年首撞。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在下午2點42分，高雄輕軌列車在C7軟體園區與C6經貿園區站間下行方向，行經復興路口時，遭汽車碰撞，司機員立即機警緊急停車，安撫車上旅客並回報行車控制中心，車上乘客沒有受傷，清車後引導至C7車站候車，或改搭其他交通工具。

▲▼高雄輕軌2023年首撞。（圖／記者吳世龍攝）

▲肇事的轎車違規右轉撞上輕軌列車。（圖／記者吳世龍攝）

車上乘客下車後還驚魂未定，回想事故當時，司機員是急踩剎車，列車馬上停下來，司機員表示發生交通事故，請車上乘客下車並改搭下一班列車，所有乘客下車後，才發現原來是一部轎車違規右轉撞上列車。

肇事的女駕駛則表示，她是銀行行員，從分行到這邊要找客戶，因不熟路況，想說綠燈後就能右轉，但沒注意到路口號誌，也沒聽到輕軌行進的提示音。

▲▼高雄輕軌2023年首撞。（圖／記者吳世龍攝）

▲列車左側車身遭擦撞。（圖／記者吳世龍攝）

高捷公司初步判斷，為汽車行駛於成功路上，於復興路口未遵守交通號誌燈號，違規右轉，擦撞行駛中的輕軌列車左側，並造成第一扇車門局部損傷，目前於15:06已經全線恢復正常運轉。

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