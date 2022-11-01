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療癒系服務犬送愛到烏來　守護華山孤老盼您+1

▲▼療癒系服務犬送愛到烏來守護孤老。（圖／華山基金會提供）

圖、文／華山基金會提供

身為服務犬訓練師的邱圍先生，因認同華山服務弱勢孤老理念，常年擔任華山義工，並自108年起，讓蕗米及咪醬兩隻專業服務犬加入華山蘆洲區義工團隊，一同訪視、送物資與參與活動等；華山知道獨居烏來山區的劉爺爺愛狗，卻因為中風行動不便無法飼養後，讓兩隻訓練犬首次到烏來出任務！與劉爺爺散步互動，療癒長者心靈。

▲▼療癒系服務犬送愛到烏來守護孤老。（圖／華山基金會提供）

70歲的劉爺爺因中風行動不便，平日鮮少外出，居住地偏僻且交通不便，少有人探訪，一個人的生活孤單寂寞，華山基金會自106年開始服務，提供關懷訪視、物資協助、血壓測量及年節關懷等服務，平淡的日常增添許多期待。初次見到可愛的服務犬，爺爺輕撫著牠們的臉頰，滿心歡喜，兩隻狗寶貝也盡責的陪伴著他散步，鼓勵爺爺持續進行中風後的復健，時不時搖搖尾巴、眨眨眼睛，督促爺爺邁開步伐，漫長的復健之路有了陪伴，爺爺感到十分開心，不再孤單困難。華山守護在地孤老，需要各界支持，盼您一起愛老+1，一同守護孤單的背影。

▲▼療癒系服務犬送愛到烏來守護孤老。（圖／華山基金會提供）

華山基金會於台澎金馬設有近400個社區愛心天使站，服務近3萬名失能、失依、失智長輩，於新北市服務超過1,400名長者；現正展開2023常年服務暨第20屆「愛老人 愛團圓」公益，邀您支持常年服務經費每月1,250元，或一年15,000元，一起守護在地孤老，劃撥帳號：1983-0278（戶名：華山基金會，備註：112春節），愛心專線：02-2254-7923張小姐。

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