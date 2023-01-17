12星座男「就想黏著妳」超甜原因！雙子愛到卡慘死、天蠍怕妳跑

▲另一半喜歡黏著妳的原因曝光，是怕妳跑還是真的太愛了？（示意圖／Pixabay）

文／亞提米斯

在現代社會當中，談起戀愛會黏著情人不放的男人也越來越多，當然黏著女友不放也有其各自的理由，有些男生是害怕女友劈腿或跑掉、有些男生是出自保護心態、也有些男生覺得這樣可以給女友安全感，也有些男生覺得這就是自己展現愛的最快速簡單方式，究竟十二星座男生會為了怎樣的原因黏著女友不放呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&金星星座

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★牡羊男：

當牡羊男很黏妳，就代表牡羊男是真的很愛妳，因為他們是還蠻專一又很喜歡被照顧的小孩子脾氣，特別是熱戀的時候會黏得很緊，一聯絡不到女友就可能會發脾氣不開心，牡羊男是想見妳就要見妳，不管現在是幾點或身在何方，相當任性。

★金牛男：

金牛男通常不是太黏的男人，不過金牛男很喜歡肢體接觸的感覺，他們覺得這樣才是真的把愛傳遞給對方，有時候會被女友誤認為金牛男很黏，因為他們沒事就喜歡牽手或是抱著女友不放，倒不是要限制女友的行動，他們就是單純很喜歡「抱抱」。

★雙子男：

雙子男也不是愛黏女友的類型，通常都是女友覺得雙子男太愛玩都找不到人的情況會比較多，往往雙子男很黏的時候，就代表雙子男真的是愛到卡慘死，雙子男會一直覺得女友不在身邊，就失去很多樂趣，才會黏著女友打轉、一直找話題跟女友聊天找樂子。

★巨蟹男：

巨蟹男算是很黏女友的類型，因為不少巨蟹男都會覺得要好好陪伴在女友的身旁，給女友一個穩定的肩膀，這樣才算是一種愛的表現。當然，還有另一個很重要的原因是，巨蟹男深愛著某個女生時，這個女生如果行蹤成謎，巨蟹男會相當的焦慮不安。

▲獅子男一旦做錯事或發現有勁敵出現，就會黏著妳不放。（示意圖／Pixabay）

★獅子男：

獅子男往往不是太會一直黏著女友，通常在追求期的時候黏得最緊，追到手了之後就很容易整個裝死，不再黏著女友不放，通常只有做錯事求原諒的時候才會黏著女友不放，或是發現有強烈的競爭對手出現，獅子男要鞏固地盤的時候，就會一直黏著不放。

★處女男：

處女男是典型愛黏又不太敢黏的男生，最主要的原因是處女男很清楚自己真的太喜歡碎碎唸，黏在女友身邊的話會害得女友覺得很煩，可是處女男談起戀愛又習慣以女友為中心，不過通常他們的自我控制力很強，會控制在有點黏又不會太黏的狀態。

★天秤男：

天秤男通常是不會黏著女友的，這是一個奉行「有點距離才看得見更多美好風景」的星座男，因此天秤男頂多是禮貌出現在女友身邊，相當紳士，他們會覺得就算談戀愛還是盡量保有自己的私人空間，這是一種很重要的相互尊重呢！

★天蠍男：

扣除掉床上不說，一般生活裡，天蠍男是心裡頭很想黏，不過臉上卻還是會保持冷酷的男人，有時候會端著個架子等女友自己貼過來，但如果天蠍男發現女友可能身邊有其他追求者的時候，天蠍男就會突然變得很黏，還帶著點監視和吃醋的樣態。

▲天蠍男則是心裡頭很想黏，不過臉上還是得保持冷酷。（示意圖／免費圖庫xFrame）

★射手男：

射手男是屬於偶爾黏女友的男生，特別是射手男有興趣的活動，他們會一直拉著女友去參與，上山下海運動、或者也有不少愛喝酒跑趴的射手男會帶著女友去玩，只是射手男不會一直黏著女友不放，偶爾想黏著女友才會黏著，原因是因為這樣很開心。

★摩羯男：

嚴肅路線的摩羯男不會遷就女友，也就是不會主動想要去黏在女友身邊，帶著點大男人主義的摩羯男比較會強迫要求女友要「陪伴」，是女友來陪摩羯男，雖然說摩羯男自己是想要黏在女友身邊，不過通常他們喜歡高高在上的感覺，所以會換個角度來要女友配合。

★水瓶男：

水瓶男往往走的是自由路線，不太會特別想要黏著女友不放，因為水瓶男自己也不喜歡一直被黏著的感覺，不過有時候水瓶男會突然一整天都黏在女友身邊，往往這也不見得是有什麼特別的原因，只是水瓶男突然覺得這樣也不錯、臨時起意罷了。

★雙魚男：

雙魚男是很愛黏在女友身邊的男生，他們會覺得戀愛就是要跟自己最愛的人在一起，「一日不見、如隔三秋」就是雙魚男的寫照，他們有多愛妳就會有多黏妳，雙魚男如果開始不夠黏、不會常問妳在哪、不會常跟妳示愛，那麼就要換妳擔心囉！

本文經授權轉自：亞提米斯