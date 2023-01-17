　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座男「就想黏著妳」超甜原因！雙子愛到卡慘死、天蠍怕妳跑

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲另一半喜歡黏著妳的原因曝光，是怕妳跑還是真的太愛了？（示意圖／Pixabay）

文／亞提米斯

在現代社會當中，談起戀愛會黏著情人不放的男人也越來越多，當然黏著女友不放也有其各自的理由，有些男生是害怕女友劈腿或跑掉、有些男生是出自保護心態、也有些男生覺得這樣可以給女友安全感，也有些男生覺得這就是自己展現愛的最快速簡單方式，究竟十二星座男生會為了怎樣的原因黏著女友不放呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&金星星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

★牡羊男：

當牡羊男很黏妳，就代表牡羊男是真的很愛妳，因為他們是還蠻專一又很喜歡被照顧的小孩子脾氣，特別是熱戀的時候會黏得很緊，一聯絡不到女友就可能會發脾氣不開心，牡羊男是想見妳就要見妳，不管現在是幾點或身在何方，相當任性。

★金牛男：

金牛男通常不是太黏的男人，不過金牛男很喜歡肢體接觸的感覺，他們覺得這樣才是真的把愛傳遞給對方，有時候會被女友誤認為金牛男很黏，因為他們沒事就喜歡牽手或是抱著女友不放，倒不是要限制女友的行動，他們就是單純很喜歡「抱抱」。

★雙子男：

雙子男也不是愛黏女友的類型，通常都是女友覺得雙子男太愛玩都找不到人的情況會比較多，往往雙子男很黏的時候，就代表雙子男真的是愛到卡慘死，雙子男會一直覺得女友不在身邊，就失去很多樂趣，才會黏著女友打轉、一直找話題跟女友聊天找樂子。

★巨蟹男：

巨蟹男算是很黏女友的類型，因為不少巨蟹男都會覺得要好好陪伴在女友的身旁，給女友一個穩定的肩膀，這樣才算是一種愛的表現。當然，還有另一個很重要的原因是，巨蟹男深愛著某個女生時，這個女生如果行蹤成謎，巨蟹男會相當的焦慮不安。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲獅子男一旦做錯事或發現有勁敵出現，就會黏著妳不放。（示意圖／Pixabay）

★獅子男：

獅子男往往不是太會一直黏著女友，通常在追求期的時候黏得最緊，追到手了之後就很容易整個裝死，不再黏著女友不放，通常只有做錯事求原諒的時候才會黏著女友不放，或是發現有強烈的競爭對手出現，獅子男要鞏固地盤的時候，就會一直黏著不放。

★處女男：

處女男是典型愛黏又不太敢黏的男生，最主要的原因是處女男很清楚自己真的太喜歡碎碎唸，黏在女友身邊的話會害得女友覺得很煩，可是處女男談起戀愛又習慣以女友為中心，不過通常他們的自我控制力很強，會控制在有點黏又不會太黏的狀態。

★天秤男：

天秤男通常是不會黏著女友的，這是一個奉行「有點距離才看得見更多美好風景」的星座男，因此天秤男頂多是禮貌出現在女友身邊，相當紳士，他們會覺得就算談戀愛還是盡量保有自己的私人空間，這是一種很重要的相互尊重呢！

★天蠍男：

扣除掉床上不說，一般生活裡，天蠍男是心裡頭很想黏，不過臉上卻還是會保持冷酷的男人，有時候會端著個架子等女友自己貼過來，但如果天蠍男發現女友可能身邊有其他追求者的時候，天蠍男就會突然變得很黏，還帶著點監視和吃醋的樣態。

▲▼情侶,戀愛。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲天蠍男則是心裡頭很想黏，不過臉上還是得保持冷酷。（示意圖／免費圖庫xFrame）

★射手男：

射手男是屬於偶爾黏女友的男生，特別是射手男有興趣的活動，他們會一直拉著女友去參與，上山下海運動、或者也有不少愛喝酒跑趴的射手男會帶著女友去玩，只是射手男不會一直黏著女友不放，偶爾想黏著女友才會黏著，原因是因為這樣很開心。

★摩羯男：

嚴肅路線的摩羯男不會遷就女友，也就是不會主動想要去黏在女友身邊，帶著點大男人主義的摩羯男比較會強迫要求女友要「陪伴」，是女友來陪摩羯男，雖然說摩羯男自己是想要黏在女友身邊，不過通常他們喜歡高高在上的感覺，所以會換個角度來要女友配合。

★水瓶男：

水瓶男往往走的是自由路線，不太會特別想要黏著女友不放，因為水瓶男自己也不喜歡一直被黏著的感覺，不過有時候水瓶男會突然一整天都黏在女友身邊，往往這也不見得是有什麼特別的原因，只是水瓶男突然覺得這樣也不錯、臨時起意罷了。

★雙魚男：

雙魚男是很愛黏在女友身邊的男生，他們會覺得戀愛就是要跟自己最愛的人在一起，「一日不見、如隔三秋」就是雙魚男的寫照，他們有多愛妳就會有多黏妳，雙魚男如果開始不夠黏、不會常問妳在哪、不會常跟妳示愛，那麼就要換妳擔心囉！

本文經授權轉自：亞提米斯

ET快訊
高三生媽媽開刀「學測沒錢吃飯」！作家一聽秒匯10萬：好好過年
柯文哲愛將偷吃辣人妻　辯「跟她沒認真」！正宮泣訴：沒一句道歉
國外特斯拉降破64萬　台人不滿被當盤子！鄉民狂酸：漲才有人買
今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐
快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

運將沒敲你！今起北市計程車漲到「這價格」　29日恢復

12星座男「就想黏著妳」超甜原因！雙子愛到卡慘死、天蠍怕妳跑

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

機車擦撞180度倒頭栽！路口「立杯」旁人全看傻：快去買彩券

嫌貓咪太臭！嬤趁孫不在家「丟公車棄養」　司機1舉動被讚翻

追求快速生活會面臨「3大重災區」！慢哲學破除「好=快」誤解

高三生媽媽開刀「學測沒錢吃飯」！作家一聽秒匯10萬：好好過年

出國要帶什麼藥？　5大類常備用藥一次看

捷運「打翻奶茶」北捷員工6分鐘復原　法國人見證全程大讚

孝子年終少還買咖啡機贈父！感人故事卻遭抓包：去年有另一個爸爸

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

汪小菲張穎穎認愛2個月爆情變！　直播痛哭...張蘭開罵：心機女

歐告6年存好多錢變「好野狗」　見媽想偷拿秒制止：這我的！

汽車夜間行駛忘開大燈　善心騎士用手勢暖提醒

運將沒敲你！今起北市計程車漲到「這價格」　29日恢復

12星座男「就想黏著妳」超甜原因！雙子愛到卡慘死、天蠍怕妳跑

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

機車擦撞180度倒頭栽！路口「立杯」旁人全看傻：快去買彩券

嫌貓咪太臭！嬤趁孫不在家「丟公車棄養」　司機1舉動被讚翻

追求快速生活會面臨「3大重災區」！慢哲學破除「好=快」誤解

高三生媽媽開刀「學測沒錢吃飯」！作家一聽秒匯10萬：好好過年

出國要帶什麼藥？　5大類常備用藥一次看

捷運「打翻奶茶」北捷員工6分鐘復原　法國人見證全程大讚

孝子年終少還買咖啡機贈父！感人故事卻遭抓包：去年有另一個爸爸

布林肯2月5日訪問中國　釋放「外交重點訊號」一次看

「第一位歸化籃球星」驚傳結束半年短命婚！深夜摟新妹極樂台北全被拍

直擊宋少卿揪友「開喝8小時」！　年過半百腳步穩健走回家　

金曲男星驚爆「呼麻被抓」！　毒癮難改遭勒戒

運將沒敲你！今起北市計程車漲到「這價格」　29日恢復

神秘10億帳戶爆鉅款匯入　健保署前主祕出賣情治個資

2023新年限定美妝盤點！ Kiehl’s超狂戳戳樂「整單免費」、雪花秀兔型潤燥精華

超修飾「寬筒長靴」一秒拉長腿部比例　Jennie同款下雨天穿出門好時髦

BDI雖跌破千點　大陸解封、美元跌、原物料漲讓期貨價率先回升

賴清德將掌黨機器　人事佈局跨派系幕僚入列

爸爸全都出動去買滷味惹... 台中超辣「滷味妹」爆紅

生活熱門新聞

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

今晨9.5℃！恐寒流「回娘家」　過年天氣出爐

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

三井LaLaPort內部搶先曝光！試營運倒數計時

高三生學測沒錢吃飯！作家秒匯10萬元

哥哥拒娶女友：把她當砲友！　復仇內幕曝光

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

更多熱門

關鍵字：

星座占卜12星座黏人談戀愛兩性亞提米斯運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

春夢太強烈！無慾人妻驚醒…「真的進來了」超錯愕

9秒淫片外流　女網紅回應了

學測考前20分鐘接到噩耗爆哭！監考人員1舉動超暖

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

汪小菲求婚「生好多孩子」！張穎穎心死分手：聽你媽媽話吧

青少年輕生3大原因　拜託家長別說這句話

即／威力彩頭獎5.2億開出！獎落苗栗

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

辣模偷吃柯文哲愛將！曾自爆「光華無毛」

快訊／上班注意！　國1「2大車追撞」

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

第一次秒射！女友狂笑對閨蜜喊這句　他：好自卑

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

《木曜4》工讀生被射傷　現場畫面曝

更多

最夯影音

更多
馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人

馬斯克CES展建霓虹隧道用特斯拉地下快速送人
戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

尼泊爾空機艙內畫面曝　 乘客驚叫下秒葬身火海

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

張惠妹現身北流：這裡可以跳嗎　寵粉加碼誇「是好場地」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面