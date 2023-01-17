慎入！「長輩的冰箱」衝擊畫面曝　水管一沖…密麻活蛆狂蠕動

▲令人看了頭皮發麻的畫面。（圖／翻攝自微博／星視頻）

圖文／CTWANT

有些長輩因為擔心耗電，會將冰箱插頭拔掉，結果造成放在裡面的食物腐壞、長蟲。大陸一名男子抱怨，回家清冰箱，水管一沖，遍地都是活蛆，讓他相當傷腦筋。

根據陸媒《星視頻》報導，廣西省欽州市一名網友無奈表示，一年才回家一次，每次回去都要洗冰箱，這次直接將冰箱報廢，反正長輩也捨不得用。他嘆，「冰箱報廢了，不要了，已經給收廢品的了。」

▲一坨活蛆。（圖／翻攝自微博／星視頻）

從畫面中可以看見，男子把冰箱的夾層全搬出來，盒子內還有一包黃黃的不明液體，明顯已經壞掉；再看地板，密密麻麻的活蛆，每隻都超肥美，數量多到令人瞬間密集恐懼症發作。

影片曝光後，不少人直呼「太嚇人了」、「讓我以後怎麼直視冰箱這個東西」、「老一輩人不會用，啥都塞，3年的肉東西還凍著呢」、「這不捨得那不捨得，難道冰箱不是花錢買的啊」、「不敢看了」、「特別理解他的心情」、「好多蛋白質」。（影片請點我）

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