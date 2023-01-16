吃了蔬菜還是便祕！營養師曝原因...揭「它」膳食纖維最高

▲蔬果的膳食纖維可改善腸胃蠕動，讓人排便順暢。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人都認為只要有吃蔬果，就能補充纖維，改善便秘問題，但為何平常有吃蔬菜，上廁所仍不順，營養師表示，蔬菜雖然可以補充膳食纖維，但不同蔬菜的膳食纖維含量也有高低之分，以小吃店最常出現的高麗菜、空心菜、大陸妹（福山萵苣）、豆芽菜、菠菜及小白菜為例，地瓜葉的含量是高麗菜的3倍，供上班族下次在小吃店點選燙青菜的蔬菜參考。

營養師彭逸姍在臉書粉絲專頁指出，許多人可能會常常聽到，營養師說「加點一份燙青菜，營養更完整」。對此，她以小吃店最常出現的高麗菜、空心菜、大陸妹（福山萵苣）、豆芽菜、菠菜及小白菜為例，表示若吃下一盤大約可盛裝1份至1.5份的蔬菜份量，在沒有加肉燥、油蔥、醬油膏、辣椒醬等等調味料的狀況下，大概可獲得的營養及膳食纖維，「簡單來說，如果要補充膳食纖維就千萬不要挑高麗菜。」

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據彭逸姍發布的圖片中可以看到，以「熱量」、「膳食纖維」、「鉀」為指標；在「熱量」方面，地瓜葉以42kcal居首、豆芽菜以36kcal次之，接著是高麗菜35kcal、空心菜30kcal、菠菜27kcal，而大陸妹（福山萵苣）和小白菜20kcal最末。

提及「膳食纖維」部分，地瓜葉則是以5.0克的含量取勝，其次是空心菜4.3克，再者為菠菜2.9克、大陸妹2.1克、豆芽菜2.0克、小白菜1.8克、高麗菜1.6克。

▲在「膳食纖維」部分，地瓜葉則是以5.0克的含量取勝。（圖／翻攝自臉書／愛健康營養師珊珊）

至於「鉀」含量，菠菜以765mg最多，之後是地瓜葉602mg、空心菜432mg位居第三、大陸妹（福山萵苣）372mg、高麗菜281mg、小白菜209mg、豆芽菜192mg。

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