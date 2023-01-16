台中26歲男開千萬i8！停路中「裝睡叫不醒」　警擊破車窗價碼曝光

記者游瓊華、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市一名26歲的張姓男子今(16日)上午將一輛顯眼的水藍色BMW i8跑車停在台灣大道上，警方獲報到場，敲窗叫了半個多小時，但張男文風不動，直到警方請來消防破窗後，張男才悠悠醒轉，並供稱是前一晚打麻將太累才會睡死，但眼尖的員警在車內搜出毒咖啡包，不排除張男是「裝睡」躲查緝；而這片被敲破的車窗，車廠粗估維修費至少需要5萬元。

▲水藍色的BMW i8跑車當時就直接停在馬路中。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中警方今上午10時許執行金融機構守望勤務，意外發現一輛水藍色BMW i8跑車停在馬路中間一動也不動，其他車輛為避免惹上麻煩，還小心翼翼繞過跑車前進。警方見狀後立即上前查看，發現跑車沒有熄火，26歲的張男就躺在駕駛座上呼呼大睡，儘管員警猛力拍窗，但張男就是睡死叫不醒，擔心可能身體出狀況，警方最後只能請來消防人員破窗。

▲警方叫不醒張男，只好找來消防人員破窗。（圖／記者白珈陽翻攝）

在車窗被擊破後，張男才悠悠醒來，一臉迷糊地表示自己身體沒有異狀，檢測後也無酒精反應，張辯稱自己是前一晚打麻將太累，所以才會開車開到一半睡著；但眼尖員警隨後就在BMW車上查獲第二級毒品咖啡包2包(8.28公克)，及第三級毒品K他命1罐(7.04公克)，不排除張男是為了躲避警方查緝，才會選擇「裝睡叫不醒」。目前全案依違反毒品危害防條例罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

張男駕駛的這輛水藍色BMW i8跑車，新車要價千萬元，且車門還是蝴蝶門設計，透過絞鏈向上方開啟；而這一片敲破的車窗要價不斐，有車廠粗估，光是修復車窗的部分，至少就要新台幣5萬元起跳。

▼警方在車內搜出毒咖啡包。（圖／記者白珈陽翻攝）