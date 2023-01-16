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中國再強化日旅客入境限制！要求帶48小時「紙本陰性證明」

▲▼北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

▲中國要求從日本入境的旅客提供「紙本陰性證明」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中國駐日本大使館15日晚間在官網宣布，自17日起，要求所有從日本入境中國的旅客應於搭機前檢附「紙本陰性證明」，有別於先前開放電子版的登機前48小時陰性證明文件，如今則要求提供紙本報告。

中國當局為反擊日本加強對中國旅客的入境限制，10日晚間閃電宣布，暫停核發日本人赴中的短期簽證。中國駐日大使館15日晚間8時35分再度於官網宣布最新入境要求，航空公司將負責在登機前檢查所有旅客的48小時內PCR檢測陰性證明，且必須為紙本，而中國海關則會在入境時隨機抽查。

▲▼陸客、北京機場、中國遊客、中國出境。2022 年12月27日，在中國爆發新冠疫情（COVID-19） 期間，旅客在北京首都國際機場提著行李。（圖／路透）

▲陸客目前入境日本僅能從成田、羽田、關西以及名古屋機場降落。（圖／路透）

陰性證明上必須註名旅客資料、檢查時間、檢查機構與聯絡方式，還規定必須出示「紙本報告」，如檢測機構只提供電子版報告，則必須自行列印後隨身攜帶，若無紙本報告將無法登機。除了手持紙本陰性證明外，還需要在中國的入境網站提前申報陰性證明。

另一方面，中國先前針對日本取消核發短期簽證一舉引發日方抗議。日本駐中大使館透過推特表示，中國駐日大使館宣布暫停審發日本公民的簽證，儘管中國外交部指出，將對各國的入境限制措施採取「對等措施」，但日方根本沒有限制中國公民訪日的簽證審發，中方此舉全然缺乏「對等性」。

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