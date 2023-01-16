十八羅漢山驚見「野人出沒」　沒水又沒電...他自揭睡溪床原因

▲十八羅漢山驚見「野人出沒」，沒水沒電...他搭床鋪睡溪床。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄六龜十八羅漢山為自然保護區國有林地，位處溪流河道，家住高雄田寮的58歲劉姓男子，效仿野人在六龜區羅漢段溪底河床上，自行搭起床鋪居住，過著沒水沒電的原野生活。警方獲報，立即與六龜區公所、屏東林務局等單位現勘，並協助劉姓民眾前往鳳山街友收容中心安置，免於餐風露宿。

13日上午11時許，新威派出所接獲民眾報案，稱有人在溪床上搭床鋪，所長林道明會同六龜區公所、屏東林務局等單位現勘後，發現一名劉男確實在溪底河床上搭起床鋪，周遭還有個人衣物及棉被等物品，一應俱全。但該地處溪流河道，相當危險。

▲▼警方協助劉姓民眾前往鳳山街友收容中心安置，免於餐風露宿。（圖／記者賴文萱翻攝）

經劉男表示，他原籍在台南永康，未婚，年輕時遷至高雄田寮，因故離家，與家人已斷聯繫，沒有固定居所，也沒工作。日前經過十八羅漢山，看見風景秀麗，因此就地取材，自搭床鋪過起沒水沒電的原始生活。

經六龜區公所社工人員核後，由警方協助劉男載往高雄市鳳山街友中心收容，免於餐風露宿的生活。六龜分局表示，警方除了打擊犯罪、維護治安外，也積極加強社福網絡聯繫及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活。