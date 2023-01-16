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西方續軍援烏克蘭　北約：近期會有更多重型武器

▲北約秘書長史托騰柏格。（圖／路透）

▲北約秘書長史托騰柏格表示，北約將軍援更多重型武器給烏克蘭。（圖／路透）

文／中央社柏林15日綜合外電報導

北大西洋公約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天接受德國媒體訪問時指出，烏克蘭有望在近期內收到西方國家提供的更多重型武器，以抵禦俄羅斯侵略。

法新社報導，基輔當局一直敦促各國提供重型武器，其中包括戰車，但西方國家一直不願意這麼做，因為擔心捲入這場戰爭或激怒俄羅斯。

史托騰柏格向德國「商務日報」（Handelsblatt）表示：「近來對於重型作戰軍備的承諾相當重要，我預估近期內會有更多。」

他還說：「我們正處於戰爭的關鍵性階段。因此，重要的是我們要為烏克蘭提供獲勝所需的武器。」

本月稍早，法國、德國和美國分別承諾要提供AMX-10 RC輕型偵察裝甲車、40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）和50輛布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨天承諾要向烏克蘭提供14輛挑戰者2型（Challenger 2）戰車，使英國成為第一個向基輔當局運交重型坦克的西方國家。

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