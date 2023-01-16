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尼泊爾空難女副機長罹難！　丈夫16年前也因墜機去世

▲▼ 尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架客機15日墜毀。圖為當地民眾圍觀飛機殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架客機15日墜毀，現場留下大片殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架72人班機15日墜毀，目前已證實最少造成68人死亡，包含副駕駛卡蒂瓦達（Anju Khatiwada）。巧合的是，卡蒂瓦達的丈夫16年前也是因飛機失事喪命。當時的他與卡蒂瓦達一樣，是雪人航空的副機師，沒想到多年後，妻子竟同樣死於空難。

根據《今日印度》報導，載有68名旅客與4名機組人員的尼泊爾雪人航空ATR-72客機9N-ANC航班15日墜毀，而這也成為尼泊爾30年以來最嚴重的空難事件。副駕駛卡蒂瓦達已被確認在這起事故中死亡，然而她原本在這趟飛行結束後，就能正式升任機長，完成夢想，沒想到卻在最後一刻喪命。

▲▼ 尼泊爾雪人航空一架客機15日墜毀。（圖／路透）

▲▼搜救人員投入救援，並試圖尋找在殘骸下的生還者。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼ 尼泊爾雪人航空15日一架客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

這架飛機是由資深機長卡瑪（Kamal KC）與副機長卡蒂瓦達執飛，身為卡蒂瓦達指導員的卡瑪是一名擁有35年飛行經驗的資深機長，過去也曾訓練過多名優秀的飛行員。卡蒂瓦達為了晉升機長，在此次事故前已經以副機長身分執行飛行任務100個小時，而她也幾乎成功降落於所有尼泊爾機場，沒想到15日卻在距離目標僅10秒的時候，發生墜機意外。

事實上，卡蒂瓦達的丈夫也曾經是雪人航空的員工，他2006年6月21日以副機長身分執飛9N-AEQ航班時，卻突然墜機。該起事故共造成10人罹難，卡蒂瓦達的丈夫就是其中一人。當場死亡。誰也沒想到16年後，他的妻子竟然同樣死於空難，甚至也是以副機長的身分執飛。

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