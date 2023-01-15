學測考完算落點　專家估台大門檻55級分

▲升學輔導專家劉駿豪（左）、藍天予（右）。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪、許敏溶／台北報導

112學年學測今天考完，成績預計2月23日揭曉，升學輔導專家推估，由於今年數學A難度下滑，採計4科（國、英、數A、自然）的熱門校系，台大門檻約為55級分，比去年高約1級分，「中字輩」大學約50級分，其餘包括清華大學、陽明交大等頂尖大學則在51至54級分之間，醫學系門檻則在58級分，台大醫學系回到60級分的水準。

今年學測與去年一樣，數學考科分成數學A、數學B兩科，其中數學A以傳統的自然組（理工醫農），以及台大、政大等校的商管學院採計；數學B則是文法、社會科學、藝術學院與多校商管學院採計。

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升學輔導專家藍天予指出，今年數A考題難度回歸正常，預估有採計數A的校系門檻，會比去年提高2級分；而今年數B考題比去年難，預估有採計數B的校系，則會略降1級分；若都沒有採計數A與數B的校系，錄取門檻則與去年差不多。

不採計國文的自然組熱門校系（英數A自），藍天予估台大電機系為45級分、清大電資學士班44級分、成大電機系43級分、中興電機系41級分；而有採計國文的二類組熱門校系（國英數A自），清大資工甲預估為56級分、清大工科乙54級分、成大航太53級分、中正電機52級分，均比去年提高約2級分。

此外，重視數A的熱門商管學系（國英數A），藍天予預估台大財金系43級分、政大金融系42級分、清大計財系41級分、交大管科39級分。

升學輔導專家劉駿豪分析，今年數B比去年稍難，預估有採計數B的校系，都會下降1級分左右，像是有採計數B的熱門校系（國英數B社），台大法律系法學組預估58級分、政大法律系56級分、師大教育心理與輔導學系55級分、政大傳院（社會組）54級分。

不過，藍天予也提醒，去年適逢新課綱上路第一年，部分校系因不明原因導致錄取門檻暴跌，像是台大園藝系去年錄取門檻從52級分降至38級分、台大土木系從54級分大降至42級分，今年兩系均調整篩選倍率，預估分數一定會反彈，台大土木應可回到50級分以上水準，提醒考生要多看幾年錄取門檻，不能只參考去年數據。

藍天予指出，從去年開始，考試分發也可採用學測科目，提醒考生若在個人申請時達不到門檻，不妨堅持到考試分發，部分校系可能比較容易達標，像是東海大學會計系，去年個人申請看國英數B三科，考試分發看國英數B公民，只多了1科公民，而學測通過門檻是30級分，若以平均每科10級分對應考試分發60級分制，再經過分科加權後，還沒加上公民就已經達到200多分，遠遠超過分發門檻的129.5分。

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