奧運國手女警紀淑如被檢舉「拐醫師人夫」　怒告密醫女友獲賠

▲何姓女子打到高雄警察大隊，指控警員紀淑如介入婚姻，紀怒告何女誣告獲賠。（圖／記者張君豪翻攝）

記者郭玗潔／高雄報導

曾在奧運替台灣獲得銅牌的跆拳道國手紀淑如，在高雄市府警察局刑事警察大隊服務時，遭到何姓女子打電話到警局投訴她侵害配偶權。何女自稱某診所龔姓醫師的「配偶」，指紀淑如在看診期間誘拐醫師，介入他們多年感情，還當面嗆紀「到處拐人家的老公」，讓紀淑如覺得名譽受損，一怒之下也告上法院求償100萬元。高雄地院審理，認為何女僅為龔姓醫師的女友，並非配偶，紀淑如並無侵害配偶權的疑慮，認為何女侵害紀的名譽權，應賠償20萬元。

據了解，替紀淑如診療的龔姓醫師並無醫師執照，他學歷僅高中畢業，自述曾到大陸地區讀醫學院，卻從2019年2月13日起，到2021年10月5日被警察查獲為止，替紀淑如等人動過手術，被依非法執行醫療業務罪被判刑6月，再併科罰金35萬元。

紀淑如主張， 何女為龔男的女友，明知道她與龔男無任何不當交往，卻於2021年8月3日下午2時許，打電話到刑警大隊，指控她在看診期間誘拐何女配偶「王醫師」(化名)，並在回診時送餐給「王醫師」。何女又在同月6日、12日打電話給市警局督察室、刑警大隊，誣指她行為不檢、介入他人婚姻，還夥同狀似男刑警之人對何女進行不當盤查，導致她名譽權及信用權受損，對何女求償50萬元。另外，何女又於同月9日晚上，在診所內當著其他病患面前，羞辱她「你到處拐人家的老公」，也求償50萬元，共要何女賠她100萬元。

何女在審理時堅稱，因紀淑如介入她和龔男多年的感情，她才打電話給紀淑如所屬機關投訴，只是希望紀的長官能加以勸說而已。紀先前曾遭媒體報導介入他人婚姻，現在又介入她的感情，她一時氣憤才在診所對紀說這話，但當時並無其他病人在場，而紀誘拐別人老公也是事實，她並無侵害紀的名譽權。

法官認為，當時因何女的檢舉電話，刑警大隊進行內部調查，但查無任何何女指涉之事。而警察人員若有違反品操紀律或言行失檢，將依情節嚴重性予以申誡、記過之懲處，何女的投訴已影響該機關對紀淑如的評價，導致她名譽受損。且何女根本不是龔男的配偶，因而不論紀與龔男往來情形如何，都無侵害何女配偶權的疑慮，審酌紀為警察，前年所得約120萬元，何女目前則無業，判她共需賠償紀20萬元，全案還可上訴。