　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土疫情連6天降溫！莊人祥：本周比上周下降15.7%

▲▼1/3中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增20,972例本土病例，境外移入298例，另外死亡個案有31例，而本土個案已經連續6天呈下降趨勢。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日少2,108例，減少約9.1%，若以周來計算，這周比上周下降15.7%。

今日新增20,972例本土病例，為9,658例男性、11,299例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,242例)、臺中市(2,654例)，高雄市(2,559例)、桃園市(2,314例)、臺北市(2,279例)、臺南市(1,618例)、彰化縣(876例)、新竹縣(630例)、新竹市(557例)、苗栗縣(515例)、屏東縣(475例)、雲林縣(413例)、基隆市(371例)、宜蘭縣(315例)、南投縣(273例)、嘉義縣(269例)、嘉義市(186例)、花蓮縣(166例)、臺東縣(125例)、金門縣(83例)、澎湖縣(40例)、連江縣(12例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，今日病例比上周少9.1%，另本土病例以研判周計算第1周（1/1-1/7）是180,134例，第2周（1/8-1/14）是151,838例，下降15.7%。

ET快訊
這波高峰過了！持續降溫到過年　疫情回彈時間點曝
快訊／尼泊爾墜機前最後畫面！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響
前中職「爭議傳奇」現身了！　送50顆簽名球
5個月年終獎金入帳了！　他一看備註欄「這3字」跌到谷底
白雲按摩突問「妳是不是性慾很高」　何妤玟自爆常被性騷擾
快訊／尼泊爾72人飛機墜毀！　至少30死
快訊／《老炮兒》大咖男星離世！　家人悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

考100分送蔥油餅！前職棒「爭議傳奇」驚喜現身　送50顆簽名球

直擊限定「11號公車」7人合力發動！　網友見廣告8字亮點笑了

5個月年終獎金入帳了！　他一看備註欄「這3字」跌到谷底：怎麼辦

本土疫情連6天降溫！莊人祥：本周比上周下降15.7%

中華快遞年終少5萬！工會喊「春節罷工」同意率破8成

快訊／今本土+20972、31死！另增298例境外移入

蘇花公路今17時搶通「最新進度」曝！防護復建工程4月完工

貼文按讚數決定「安太座紅包金額」　作家曬匯款紀錄投降了

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

奶貓3天沒顧失憶！奴才遭嗆聲　 他伸手想摸被「喵音機槍」掃射

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

考100分送蔥油餅！前職棒「爭議傳奇」驚喜現身　送50顆簽名球

直擊限定「11號公車」7人合力發動！　網友見廣告8字亮點笑了

5個月年終獎金入帳了！　他一看備註欄「這3字」跌到谷底：怎麼辦

本土疫情連6天降溫！莊人祥：本周比上周下降15.7%

中華快遞年終少5萬！工會喊「春節罷工」同意率破8成

快訊／今本土+20972、31死！另增298例境外移入

蘇花公路今17時搶通「最新進度」曝！防護復建工程4月完工

貼文按讚數決定「安太座紅包金額」　作家曬匯款紀錄投降了

學測社會科383人使用居護或防疫試場　數B共86件違規

陸學者稱「80%大學生想生兩孩」　完全不想生的「只佔4％」

施孝榮領軍大叔團開唱　1舉動被虧：果然還是老人！

快訊／尼泊爾墜機前最後畫面瘋傳！　機身「詭異翻轉90度」爆巨響

這波高峰過了！疫情持續降溫到過年　莊人祥：年後1周恐馬上回彈

奧運國手女警紀淑如被檢舉「拐醫師人夫」　怒告密醫女友獲賠

快訊／止9連敗有望？霍華德上半場11分7籃板　雲豹落後海神6分

19歲男騎136線道「龍頭沒抓穩」自摔　對向2女騎士遭擊落

蘇花公路坍方海運緊急疏運今日完成任務　載客839人、車輛441輛

不到400元！台中韓式炸雞7種口味無限吃　再爽拿牽絲披薩、魚板湯

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

過年10大禁忌　初一別吃這東西

門號有2數字小心！徵信社暗黑手法曝：4成會被騙

「輔大陳若儀」要求記者會辦圓山飯店！律師開嗆了

哥每天帶女友回家啪啪！母單弟聽聲音：好殘忍

凌晨規模5.2地震　最大震度2級

今降12℃全台雨　過年更冷恐有寒流

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

前妻是大企業千金　旅美博士回台找純樸失偶女

一夜入冬！明天起氣溫跳水　最冷時間出爐「低溫狂掉下探9度」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

福原愛離婚後「現身超市叫賣」！暴瘦近況曝

阿翔辣妻「中空露半球」逛逢甲夜市！

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

輔大陳若儀喊追到底！深夜再發7聲明

俏護士色誘歐吉桑　榨乾71人退休金海撈7千萬

小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！超狂翻身史曝光

快看LINE！隨機送「40枚幸運發財金」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面