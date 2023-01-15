本土疫情連6天降溫！莊人祥：本周比上周下降15.7%

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增20,972例本土病例，境外移入298例，另外死亡個案有31例，而本土個案已經連續6天呈下降趨勢。發言人莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日少2,108例，減少約9.1%，若以周來計算，這周比上周下降15.7%。

今日新增20,972例本土病例，為9,658例男性、11,299例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,242例)、臺中市(2,654例)，高雄市(2,559例)、桃園市(2,314例)、臺北市(2,279例)、臺南市(1,618例)、彰化縣(876例)、新竹縣(630例)、新竹市(557例)、苗栗縣(515例)、屏東縣(475例)、雲林縣(413例)、基隆市(371例)、宜蘭縣(315例)、南投縣(273例)、嘉義縣(269例)、嘉義市(186例)、花蓮縣(166例)、臺東縣(125例)、金門縣(83例)、澎湖縣(40例)、連江縣(12例)。

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莊人祥表示，今日病例比上周少9.1%，另本土病例以研判周計算第1周（1/1-1/7）是180,134例，第2周（1/8-1/14）是151,838例，下降15.7%。