俄方聲稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾　血腥戰下一步是切斷補給線

▲烏東頓內茨克州城鎮蘇勒答爾近日爆發兩軍激戰。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯軍隊繼續向烏克蘭發起侵略，並聲稱在烏東頓涅茨克地區成功占領人口僅1萬的鹽礦小鎮蘇勒答爾，兩軍激烈的巷戰堪稱是最血腥的戰役之一。即便烏克蘭與西方國家輕忽重要性，但一旦該小鎮遭俄軍占領，下一步可能是佔領巴赫姆特，切斷烏克蘭的補給線。對此，烏克蘭軍方表示，目前仍在激戰中。

根據《路透社》報導，俄羅斯於當地時間13日表示，目前軍隊已經控制烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar），是俄軍經過數個月戰鬥後取得的罕見逆轉勝，雖然目前報導無法詳細核實該城鎮的現況，但蘇勒答爾在最近一直是俄軍的無情攻擊焦點。

基輔當局、西方國家淡化這場戰役的重要性，聲稱莫斯科當局在一場毫無意義的戰鬥上犧牲一波又一波的軍隊、僱傭兵，爭奪一片被炸毀的荒地，不太可能更廣泛影響戰爭；不過，占領蘇勒答爾對於俄方而言具有非凡重要性，因為這代表俄軍能從2022下半年的敗局中取得逆轉勝，甚至能切斷烏軍通往鄰近城市巴赫姆特（Bakhmut）的補給線。

▲烏東城鎮蘇勒答爾南部被毀壞的學校和建築物。（圖／路透）

俄羅斯國防部表示，「俄軍部隊突襲、陸軍航空兵、導彈部隊與砲兵部隊向敵人持續轟炸，使占領蘇勒答爾成為可能」；不過，烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）向《路透社》否認，且不願透露包括戰機戰術位置在內等更多細節，「蘇勒答爾目前尚未被占領，我們的部隊還在那，這座城鎮不在俄軍控制之下。」

烏克蘭官員12日表示，包括15名兒童在內的500多名平民受困蘇勒答爾。

美媒《CNN》在報導中指出，其派駐在蘇勒答爾城外的一個報導小組14日下午可以聽到迫擊砲和火箭彈的轟鳴聲，且可以看到烏克蘭軍隊在運送部隊，似乎正在進行有組織性的撤退。

▲烏克蘭軍隊11日在蘇勒答爾附近向俄軍發射德國PzH2000自行榴彈砲。（圖／路透）

針對這場激烈的戰役，烏克蘭總統澤倫斯基14日在基輔發表夜間談話，他避免提及俄軍聲稱控制蘇勒答爾，同時將蘇勒答爾描述成末日景象，「蘇勒答爾幾乎沒有剩餘的牆，附近的地形被導彈襲擊留下疤痕，散落著俄羅斯人的屍體。儘管敵軍已向這個地方集中最大力量，但我國的武裝部隊正在保衛國家。」

報導分析，一旦俄軍在蘇勒答爾戰役取得勝利，恐將鼓舞瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）透過僱傭軍團更加專注於在該地區的戰鬥。