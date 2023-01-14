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花蓮發展綠能鳳林最上選　經濟部走訪縣府推綠能

▲花蓮縣政府代理秘書長饒忠會見經濟部能源局局長游振偉，致贈禮物。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府代理秘書長饒忠會見經濟部能源局局長游振偉，致贈禮物。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

經濟部能源局局長游振偉13日率國產署、台電公司及台糖公司，拜會花蓮縣政府代理秘書長饒忠，雙方暢談花蓮縣依國家政策及聯合國環境永續目標推動現況及未來發展，以及鳳林區綠能等議題。

饒忠會談中表示，基於配合國家綠能政策發展，縣府將審慎研擬等配套措施，並兼顧地方共識與支持、環保節能、發展再生能源之前提，達到創能、地方工商發展、能源轉型等多贏局面。

能源局長游振偉表示，綠能為國際趨勢，全球已經有超過300家國際大廠加入RE100，訴求全面使用綠電、打造綠色供應鏈為手段，期達成全球減碳目標，再生能源也逐漸由營運成本轉型為企業的「未來資產」，目前台積電、聯電等大型企業皆已加入RE100行列。倘花蓮縣光電建置量達1.4GW，即全面滿足農林、觀光、服務及工業全年所需用電，穩定民間及產業用電需求，既可提升綠色形象，亦可實現環境、綠能、經濟發展等長遠願景。

隨著「2050淨零排放」的趨勢和政策的推動，縣長徐榛蔚致力打造「淨零碳排永續花蓮」發展目標，縣府在環境、社會、產業各項政策緊扣「2030聯合國永續發展17項目標（SDGs）」，發展綠能政策為國際趨勢方向，饒忠表示，縣府會配合國家政策盡速協助相關行政流程。

會中，雙方也探討於鳳林地區發展綠能可以達到距離最近損耗最低！最接近變電站由經濟部能源局及台電公司協助建置綠能設施，並有一定比例為太陽能、儲能！使太陽光電之電能經儲存後得於夜間饋入電網、光電儲能系統利用最佳化、促進饋線利用率最大化，進而有效運用綠能並提供夜間尖峰部分用電。

當天與會人員有經濟部能源局局長游振偉、光電組科長顏為緒、國產署花蓮辦事處主任廖啟志、台電公司系統規劃處副處長馬偉富、台糖公司環境保護處長陳威東、環境保護處綠色能源組長張偉華、花東區經理楊昇等人。
 

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