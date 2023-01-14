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境外移入死亡！50多歲男返台就醫「確診當天亡」　死因曝光

▲▼指揮中心1/14公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增47例新冠死亡個案，其中有一例為境外移入死亡，是一名50多歲男性，因身體不適返國就醫，1月6日入境當天已經就醫，第二天安排至另一家醫院急診PCR採檢並收治加護病房，但病況持續惡化，1月9日當天確診新冠，晚間不幸死亡。

指揮中心今(14)日公布國內新增20,149例本土個案，連續5天呈現下降趨勢，今日也新增263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。

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指揮中心發言人莊人祥說明，境外移入死亡是一名50多歲男性，沒有接種疫苗，返國前已經腹痛、呼吸困難持續超過一周。1月6日入境，當天隨即就醫，1月7日安排到另外一家醫院急診，進行PCR採檢且安排到加護病房隔離治療，檢查胃穿孔、腹水、肋膜積液，1月9日檢驗結果確認新冠肺炎，因其病況不佳，當晚死亡，死因敗血性休克、胃穿孔併腹膜炎、新冠肺炎。

▲▼指揮中心1/14公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布本土病例分析、新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心1/14說明新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為29例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月25日至今(2023)年1月11日，死亡日期介於今年1月1日至今年1月11日。

死亡個案最年輕為40多歲男性，有高血壓和糖尿病等慢性病史, 接種3劑疫苗, 12月29日快篩陽性確診採居家照護，1月5突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

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