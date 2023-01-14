快訊／疫情續降！本土+20149、另增47死　40多歲男確診一周後亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情續降！中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增20,149例本土個案及263例境外移入；另確診個案中新增47例死亡，其中1例為境外移入個案。死亡個案最年輕為40多歲男性，12月29日快篩陽性居家照護，約一周後突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世。

指揮中心表示，今日新增之20,149例本土病例，病例數較上週六少3,983例，減少約16.5%。個案分布為新北市(4,306例)、臺中市(2,448例)、高雄市(2,229例)、桃園市(2,223例)、臺北市(2,222例)、臺南市(1,609例)、彰化縣(851例)、新竹縣(611例)，新竹市(513例)、苗栗縣(496例)、屏東縣(451例)、基隆市(367例)、雲林縣(364例)、嘉義縣(310例)、南投縣(309例)、宜蘭縣(306例)、嘉義市(169例)、花蓮縣(143例)、金門縣(90例)、臺東縣(88例)、澎湖縣(44例)。

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▲指揮中心1/14公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為29例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、29例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月25日至今(2023)年1月11日，死亡日期介於今年1月1日至今年1月11日。

今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有高血壓和糖尿病等慢性病史, 接種3劑疫苗, 12/29快篩陽性確診採居家照護，1/5突發呼吸困難送急診，到院時已無生命徵象，經急救無效不幸過世，死因為新冠病毒感染併心肺衰竭。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增263例境外移入個案中，為185例男性、78例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月14日至今年1月13日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/12入境者陽性率。（圖／指揮中心提供）

國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，指揮中心今日也公布最新採檢結果，1/12有1830人從桃園機場、松山機場、高雄機場入境，陽性者205人，陽性率11.2%，而同日金馬小三通春節交通專案，有58人入境，陽性者3人，陽性率5.2%。