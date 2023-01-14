110家郵局大當機！肇因找到了　中華郵政掛保證「下周正常運作」

▲部分郵局一早連線當機，民眾大排長龍。（圖／網友Ann Chu授權提供）

記者李姿慧／台北報導

今(1/14)周六全台有283個郵局營業，不過一早卻傳出110家郵局無法連線，還有郵局民眾大排長龍一路排到馬路上，經中華郵政查修，系統出包原因出爐，初判是連線設備帳號設定因自動偵測和保護機制切換了權限，導致連線出問題，中午已陸續排除中，預計最晚中午12時半左右將可全面調整，周一營運將不受影響。

今(1/14)周六全台約有283個郵局營業，大多營業到中午，未料一早9時有110家郵局傳出連線出現問題，導致需要臨櫃作業的儲匯業務無法連線，得採離線作業，加上還有民眾打算換新鈔，導致部分郵局內部大排長龍。

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由於多數周六營業郵局都營業到中午12時，有不少郵局等到中午仍未修復，已放棄結帳，將改為下周一(1/16)再進行結帳作業。

中華郵政公司資訊處長陳禎芳表示，系統問題中午已陸續排除中，預計12點半左右可全面排除，今僅有需要到臨櫃辦理業務才會有影響，ATM都正常，若有民眾需要領現鈔，現場都有志工引導民眾到ATM領取，目前ATM內都已裝有新鈔。

陳禎芳指出，連線出現問題，經查是連線設備上帳號設定有狀況，因本來設備上有通行帳號，連線設備有自動偵測和保護機制，系統自行將權限接換調整，是第一次出現該情況，目前正在調查是何狀況導致系統自行調整，今天會查出原因，下周一(1/16)營業後不會再發生和受影響。

中華郵政公司則補充表示，今110局自9時起無法順利連線，改採離線模式提供臨櫃服務，查係因部分設備SNA server連線異常所致。本次異常除臨櫃改以離線交易服務外，其他通路如ATM、行動郵局、網路郵局、跨行等均正常服務。