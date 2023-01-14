韓國公布發電計畫　2036年提高核電至34.6%

▲南韓計畫2036年提高核電至34.6%。圖為南韓總統尹錫悅前往慶尚南道昌原市斗山能源生產廠視察。（圖／達志影像）



文／中央社

韓國產業通商資源部宣布，韓國在2036年前將把核能與再生能源的使用比重雙雙提高至30%以上。與此同時，煤炭與液化天然氣（LNG）的比重將大幅減少，並維持下降趨勢。

韓聯社報導，產業部12日表示，第10次電力供需基本計畫已經通過電力政策委員會審議。這項計畫於2021年12月啟動、去年8月公布後，經歷戰略環境影響評估、相關部門討論、公聽會以及國會報告。

根據計畫內容，韓國預定在2030年讓核電比重占整體發電量的32.4%，成為最主要電力來源，並於3036年進一步提升至34.6%。

韓國在2018年的核電比重為23.4%，低於煤炭的41.9%，也低於LNG的26.8%。

根據計畫，2030年發電比重最重的是核電32.4%，其次依序是LNG為22.9%、再生能源21.6%、煤炭19.7%、氫氣/氨氣2.1%，以及其他1.3%。

2036年發電比重則為核電34.6%，再生能源大幅提升至30.6%，煤炭進一步縮減至14.4%，LNG為9.3%。

根據計畫推估，到2036年若要穩定供應最大電力目標需求118.0GW，所有發電設施總計必須達到143.9GW供電量。

到2036年，有28座老舊燃煤電廠將轉換為LNG電廠。再生能源方面則將從以太陽能為主，轉向太陽能和風力發電平衡運用的發電結構。