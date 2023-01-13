快訊／行政院今核定汐東捷運！　汐止人喊：等了20年夢想終實現

▲行政院核定通過汐東捷運。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北全力推動汐東捷運，在各方奔走協調下，今（13）日終獲行政院核定通過，新北市府稍早發新聞稿指出，感謝地方與中央各單位為民共同努力、通力合作。此捷運線除可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性，也是汐止人20年來對捷運的期待即將實現。

捷運局說明，汐東捷運計畫全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，基隆捷運計畫分擔98.47億元，惟在基隆捷運計畫未確認前，為加速建設之執行，中央同意先行匡列278.46億元，新北市負擔220.5億元，中央補助57.96億元，待2年後如基隆捷運計畫仍未核定，新北將配合提報修正計畫調整經費分擔，再據以編列後續98.47億元年度之預算。

新北市表示，優先興建汐東捷運的同時，也期盼中央推動的基隆捷運計畫能加速提報及核定，也期待台北端民生線能接續推動，讓汐東線延伸至內湖區舊宗路SB07站可與捷運東環段銜接轉乘，如此可串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要的則是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的綠色運具，並串起北北基生活圈，新北市除了優先推動興建汐東捷運，也願意與中央在基隆捷運營運計畫有共識前提下，勇於承擔基隆捷運的興建與營運，為北北基生活圈的共好而努力。

捷運局表示，為加速推動汐東捷運，都市計畫變更於1月11日啟動公開展覽及後續審議作業、並配合交通部國產化政策目標及基隆捷運與汐東捷運機電系統一致化，與交通部共同研商如何納入招標文件，併行工程經費提報工程會審議及招標文件準備，確認可以動支預算後儘速招標與評選出廠商，以利接續開工，汐東捷運計畫完工期程於核定後9年半完工。