恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

▲ 阿拉巴馬州許多民眾的家園滿目瘡痍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

恐怖龍捲風襲捲美國東南部，在阿拉巴馬州和喬治亞州至少奪走9條人命，還造成房屋被毀、數萬人無電可用。阿拉巴馬州災情最為慘重，6個郡進入緊急狀態，死亡人數預料還會上升。

根據《路透社》，美國國家氣象局氣象學家勞斯（Jessica Laws）說明，12日至少有5個龍捲風在阿拉巴馬州中部登陸，其中一個可能從西南部塞爾瑪市（Selma）移動到該州與喬治亞州邊界，路徑長達241公里。

阿拉巴馬州奧陶加郡據報已有7人喪命，應急管理主任厄尼巴格特（Ernie Baggett）表示，救援團隊正持續尋找失蹤者，並感謝當地學校沒有讓學生提前放學，挽救許多生命。

▲ 阿拉巴馬州一棟民宅2樓被吹到變露天。（圖／路透）

但驗屍官巴伯（Buster Barber）受訪坦言，傷亡人數還會上升，「就在我們說話的當下，我們正發現更多屍體，已經派搜救團隊前往該地區。」當地警長辦公室提到，龍捲風摧毀奧陶加郡多達50棟房屋。

阿拉巴馬州塞爾瑪市遭到廣泛破壞，龍捲風掀翻屋頂、拋起殘骸，多家企業和房屋被毀，樹木被連根拔起。居民飽受驚嚇，一名婦女躲在浴缸裡逃過一劫，但強風颳起她的拖車、摧毀一切；居民霍格（Ray Hogg）則是躲在鄉村俱樂部內，當時聽見屋頂被吹翻的聲音，且到處都是玻璃。

州長艾維（Kay Ivey）12日宣布，奧陶加、錢伯斯、庫薩、達拉斯、埃爾莫爾及塔拉普薩6郡進入緊急狀態。

▲ 喬治亞州路樹倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）也證實，12日已有2人因龍捲風而死。巴茨郡驗屍官普魯（Lacey Prue）說明，一名5歲兒童深夜返家路上因樹木砸中汽車身亡，駕駛則情況危急；另有一名州政府僱員在應對龍捲風時喪生。

官員證實，喬治亞州遭遇4場龍捲風，主要在亞特蘭大西南部肆虐，但對整個州都造成破壞，還有一輛貨運列車3節車廂被吹到脫軌，阻礙交通，所幸無人傷亡。

根據powerdisconnect.us數據，阿拉巴馬州13日有近2萬名用戶被斷電，鄰近的密西西西比州和喬治亞州也出現停電災情。