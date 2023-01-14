　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

▲▼ 阿拉巴馬州龍捲風災情。（圖／路透）

▲ 阿拉巴馬州許多民眾的家園滿目瘡痍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

恐怖龍捲風襲捲美國東南部，在阿拉巴馬州和喬治亞州至少奪走9條人命，還造成房屋被毀、數萬人無電可用。阿拉巴馬州災情最為慘重，6個郡進入緊急狀態，死亡人數預料還會上升。

根據《路透社》，美國國家氣象局氣象學家勞斯（Jessica Laws）說明，12日至少有5個龍捲風在阿拉巴馬州中部登陸，其中一個可能從西南部塞爾瑪市（Selma）移動到該州與喬治亞州邊界，路徑長達241公里。

阿拉巴馬州奧陶加郡據報已有7人喪命，應急管理主任厄尼巴格特（Ernie Baggett）表示，救援團隊正持續尋找失蹤者，並感謝當地學校沒有讓學生提前放學，挽救許多生命。

▲▼ 阿拉巴馬州龍捲風災情。（圖／路透）

▲ 阿拉巴馬州一棟民宅2樓被吹到變露天。（圖／路透）

但驗屍官巴伯（Buster Barber）受訪坦言，傷亡人數還會上升，「就在我們說話的當下，我們正發現更多屍體，已經派搜救團隊前往該地區。」當地警長辦公室提到，龍捲風摧毀奧陶加郡多達50棟房屋。

阿拉巴馬州塞爾瑪市遭到廣泛破壞，龍捲風掀翻屋頂、拋起殘骸，多家企業和房屋被毀，樹木被連根拔起。居民飽受驚嚇，一名婦女躲在浴缸裡逃過一劫，但強風颳起她的拖車、摧毀一切；居民霍格（Ray Hogg）則是躲在鄉村俱樂部內，當時聽見屋頂被吹翻的聲音，且到處都是玻璃。

州長艾維（Kay Ivey）12日宣布，奧陶加、錢伯斯、庫薩、達拉斯、埃爾莫爾及塔拉普薩6郡進入緊急狀態。

▲▼ 喬治亞州龍捲風災情。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 喬治亞州路樹倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）也證實，12日已有2人因龍捲風而死。巴茨郡驗屍官普魯（Lacey Prue）說明，一名5歲兒童深夜返家路上因樹木砸中汽車身亡，駕駛則情況危急；另有一名州政府僱員在應對龍捲風時喪生。

官員證實，喬治亞州遭遇4場龍捲風，主要在亞特蘭大西南部肆虐，但對整個州都造成破壞，還有一輛貨運列車3節車廂被吹到脫軌，阻礙交通，所幸無人傷亡。

根據powerdisconnect.us數據，阿拉巴馬州13日有近2萬名用戶被斷電，鄰近的密西西西比州和喬治亞州也出現停電災情。

ET快訊
開記者會很瘋狂！爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說
OL尾牙抽中「特等獎」爽翻！　打開一看秒崩潰
領錢了！　這裡每戶爽領「2萬元」
尾牙最反感4大橋段！　她驚見荒唐1幕「豬哥慾女情慾流動」
于美人認了售出上億豪宅！　原因曝光
快訊／25歲警左臉被切出「8cm傷口」　失控男遭羈押
直擊／郵局大當機！　民眾擠爆排到馬路上
副市長「床上啪啪啪」正妹女官員！　超慘下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

BNT次世代疫苗或與「腦中風」有關　美CDC：可能具安全問題

美韓今年首場實彈聯合軍演　雙方出動高性能裝甲車

恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

哈利親口要求王室「向梅根道歉認錯」　放話威廉3子女將淪相同下場

俄方聲稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾　血腥戰下一步是切斷補給線

司機「肉身擋車」被壓死！熱心助人反被2車前後夾擊　驚悚畫面曝

眾院議長新上任！　拜登2月7日將發表國情咨文

北京禁澳洲龍蝦「金門馬祖」成走私跳板　犯罪集團百億商品入中國

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

高嘉瑜被民進黨員嗆下台　回憶遭圍剿：場面很震撼

東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

BNT次世代疫苗或與「腦中風」有關　美CDC：可能具安全問題

美韓今年首場實彈聯合軍演　雙方出動高性能裝甲車

恐怖龍捲風狂襲！美東南部至少9死　阿拉巴馬6郡進入緊急狀態

泰男狂吃「生牛肉」結果慘了！　2m蛔蟲直接從肛門掉出來

哈利親口要求王室「向梅根道歉認錯」　放話威廉3子女將淪相同下場

俄方聲稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾　血腥戰下一步是切斷補給線

司機「肉身擋車」被壓死！熱心助人反被2車前後夾擊　驚悚畫面曝

眾院議長新上任！　拜登2月7日將發表國情咨文

北京禁澳洲龍蝦「金門馬祖」成走私跳板　犯罪集團百億商品入中國

戰地情人女軍醫討15萬救急　警全力勸阻...桃園男才知遭詐騙

東京羽田機場旅客數「台灣輸給這國」排第二！　出入境人數達1.8萬

BNT次世代疫苗或與「腦中風」有關　美CDC：可能具安全問題

學測英文作文考「表情符號」　試考生：發揮空間大、難易適中

夫中風子成植物人...桃園婦午夜獨坐哭泣　員警募捐物資送暖

民眾黨中正萬華服務處成立　柯文哲：有地方服務才能走得長久

香蕉哥哥突宣布「終於……又有」！　甜曬夫妻合照：是值得恭喜的

阿嬤養胖毛孫變「短身盜版柯基」　路人見正臉笑噴：2種狗1次擁有

民眾嚇喊有浮屍！竟是女子失足掉漁港　淡定「仰漂」待援畫面曝

人權鬥士淪為恐怖份子？　土耳其當權懸賞千萬取坎特首級

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

國際熱門新聞

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

已婚女警偷吃8同事！「炫耀戰績」被發現慘了

真的不是雙胞胎　2男同名同工作外表也一樣

即／北海道羊蹄山雪崩！1外國女遭活埋無生命跡象

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

唐鳳接受路透專訪　稱台準備助烏數位重建

環球小姐烏克蘭佳麗扮「戰鬥天使」出場

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

日駐澳大使：台至關重要　不能讓中主宰亞太

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

美日領袖聯合聲明　台海和平是國際安全不可或缺要素

更多熱門

相關新聞

眾院議長邀請　拜登2/7發表國情咨文

眾院議長邀請　拜登2/7發表國情咨文

受新任美國聯邦眾議院議長麥卡錫之邀，美國總統拜登將在2月7日赴國會發表年度國情咨文演說。這是拜登在共和黨取得眾議院多數黨席次後，首次向分裂的參眾兩院國會議員說明未來施政方針。

美股開盤「道瓊下跌300點」

美股開盤「道瓊下跌300點」

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

性感歌手18歲開OnlyFans　僅6小時海撈3千萬

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」泡進泳池

誤踩油門！特斯拉「衝破豪宅圍牆」泡進泳池

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

關鍵字：

龍捲風北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

快訊／許維恩懷孕了！公開「寶寶心跳聲」

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

IT公司辦尾牙　員工「喝到掛掉」

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

住旅館偷拍A片慘了　女優扭腰床照流出

《木曜》運動會射箭意外　他點名1人：吃相難看

嫌太吵「關隔壁床氧氣機」害命　73歲婦入獄

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面