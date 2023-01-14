銀行股反彈　美股收紅112點

美股13日開盤，道瓊斯工業平均指數下跌303點或 0.9%，而標準普爾500指數下跌1%。納斯達克綜合指數下跌1.1%，可能打破連續5天的漲勢。由於摩根大通警告經濟衰退是今年的基本情況，導致銀行股下跌，股市將以糟糕的表現結束「勝利的一周」。