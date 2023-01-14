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銀行股反彈　美股收紅112點

▲▼美股,道瓊,美股下跌,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天上漲。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約13日綜合外電報導

銀行股止跌反彈，帶領美股今天上漲，週線收紅。台積電ADR跌0.23%、收86.80元。

道瓊工業指數終場上漲112.64點，或0.33%，收在34302.61點。

標準普爾500指數上漲15.92點，或0.40%，收在3999.09點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲78.06點，或0.71%，收在11079.16點。

費城半導體指數上漲11.009點，或0.39%，收在2800.663點。

 
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