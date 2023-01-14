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大掃除迎兔年　桃園市112年度環境清潔週14日起跑

▲桃園市112年度環境清潔週14日起跑

▲桃園市112年度環境清潔週14日起跑。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

大掃除迎接農曆兔年，桃園市環境清潔週14日起到20日展開，市政府環保局13日在蘆竹區光明河濱公園廣場舉辦「112年環境清潔週擴大誓師宣導活動」，由環保局長陳世偉與現場500多名環保志工們作伙大拚掃，眾人攜手清潔市容，讓桃園市民有一個乾淨舒適的春節假期。

環保局長陳世偉表示，市容乾淨整潔，春節假期才能歡樂。環保局也提醒，春節暫停垃圾清運期間，請民眾將垃圾妥善分類並打包，千萬不要隨意棄置路邊，以免造成環境髒亂，若被稽查屬實，也恐面臨最高6,000元的罰款。春節期間各區清潔中隊的詳細清運時間，可至桃園市環保局官網或桃園垃圾車APP即時查詢。

▲桃園市112年度環境清潔週14日起跑

環保局表示，今年春節連續假期為期10天，112年桃園市各區春節期間垃圾清運期程為：1月20日(五)小年夜從中午起加強清運一趟，夜間則依原時段清運；1月21日(六)除夕及1月26日(四)初五當天，從上午9點起加強清運一趟至收完為止(夜間停收)；1月22日(日)初一至1月25日(三)初四則依循往例，停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員們好好休息。

1月27日(五)初六便恢復正常清運。另外，復興區則是1月21日(六)除夕、1月24日(二)初三及1月27日(五)初六從上午8點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)；而1月20日(五)小年夜、1月22日(日)初一、1月23日(一)初二、1月25日(三)初四及1月26日(四)初五等五天停收。

市府請大家把握過年前最後一週，打掃居家內外環境。環保局各區清潔中隊也將加派人力，協助民眾處理大型廢棄物或家具，若有大型廢棄物清運的需求，請與在地的清潔中隊登記(登記時間截止至1月18日下午5點)，依約定時間搬到指定地點，千萬不可隨意丟棄，否則可能面臨最高6,000元的罰款。

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