停發日韓簽證　中國外交部：維護公民正當權益

▲北京首都機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸日前宣布暫停向日韓公民發放簽證，以反制兩國針對大陸旅客祭出的防疫措施。對此，中國大陸外交部領事司司長吳璽13日進一步指出，中方對這些國家採取的對等措施目的是為了維護中國公民的正當權益，也是為了維護國家之間的人員正常往來，「希望有關國家能夠儘早取消專門針對中國的歧視性措施。」

吳璽在國務院的新聞發布會上提到，疫情發生以來，他們一直是根據疫情形勢的發展變化來因時因勢動態調整防控政策，「我們對所有的國家都是一視同仁的，中方宣布『乙類乙管』以後，有很多國家都表示歡迎。」

吳璽說，泰國、馬爾地夫、汶萊、柬埔寨等國都表示希望恢復更多的直飛航班，熱切地期盼中國遊客到訪，「1月9日泰國副總理率政府高管到機場歡迎第一班到達泰國的旅客，現場還懸掛了中泰一家親等等橫幅，這樣的場面我覺得是對中國的抗疫政策表示了信心和支持，也體現了我們與這些國家的友好關係。」

但吳璽也指出，「很遺憾，有少數國家枉顧科學和事實，單獨對中國採取了入境限制政策，對此我們當然是不能接受的，我想世界上也沒有哪一個國家會允許其他國家對自己的國家來實施歧視性的政策。」

吳璽強調，中方對這些國家採取的對等措施目的是為了維護中國公民的正當權益，也是為了維護國家之間的人員正常往來，「事實上我們對有關國家因外交、公務或者是緊急商務等事由來華的也作出了妥善的安排，我們希望有關國家能夠儘早取消專門針對中國的歧視性措施，同中方一道共同確保雙方的正常人員往來，促進兩國關係的積極發展。」

吳璽還說，中方是積極支持擴大中外人員往來的，並且將會繼續為來華經商的人員提供便利，「我們理解各個國家採取合理的防疫措施，我們反對的是採取歧視性的做法，或者是把疫情政治化。」