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陸報復各國入境限制　第一個「拿南韓開刀」！韓國人氣炸了

▲▼北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

▲北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國當局10日起暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。自從全球20多國針對中國旅客設下入境限制後，中國選擇以南韓作為首個實施報復措施的目標國家，此舉也引發南韓人的憤怒。

南韓針對來自中國的旅客祭出嚴格入境限制，1月2日起登機前、落地後的PCR篩檢，一旦結果呈陽性，就必須前往指定地點隔離；5日起入境前須交陰性證明；7日起提交陰性證明的對象擴大至港澳入境者；月底前限縮辦理短期入境觀光簽；停止增開航班，且中國出發航班只可降落仁川機場。

中國駐韓大使館隨後於10日宣布，向南韓公民停發短期簽證，還強調「將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。」韓媒與外媒都形容，中國是將南韓當作這波反制的首個報復對象。對此，南韓檀國大學國際法教授朴鐘元（音譯，Park Jung-won）就向《德國之聲》表示，北京的決定完全不合理，也在南韓引發了憤怒。

朴鐘元說，「我無法理解中國為什麼會採取這樣的步驟，我認為許多南韓人今天晚上非常生氣。」他認為，中國疫情的迅速惡化眾所皆知，所以對於來自中國者進行更多篩檢的決策是明智且「別無選擇」的，南韓政府必須採取措施阻止病毒傳入，「保護這裡人民的健康是他們的職責，他們不應該因為這樣做而受到威脅或欺負。」

根據《南華早報》11日報導，中國國務院參事、中國人民大學教授時殷弘分析，南韓成為最先被實施反制的目標國家，可能是因為上個月才剛有南韓國會議員訪問台灣，另外也有可能是因為南韓對中可採取的應對措施相當有限，「韓國人就是鄰居，韓國經濟非常依賴中國。因此，對韓國人採取策略看來更容易。」

不過，南韓國務總理韓悳洙表示，並不認為中國是在採取報復性行動，政府也正在與中國外交當局進行充分溝通。

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