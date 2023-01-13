陸連鎖水果店「百果園」將上市　21年開了5643家門市

▲百果園門市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸連鎖水果零售商「百果園」即將於16日在香港上市，最終發售價定為每股5.60港元，預計淨籌資3.66億港元。

配發結果顯示，百果園集團擬向全球發售7894.75萬股H股，其中，香港發售789.5萬股H股，國際發售7105.2萬股H股。

百果園集團表示，香港發售股份獲得大幅超額認購，共計認購9630.05萬股H股，相當於香港公開發售初步可供認購的H股總數的12.2倍。國際發售股份則獲得適度超額認購，相當於國際發售項下初步可供認購的H股總數的2.8倍。

百果園集團披露，將募資所得款項淨額的約45%，即約1.65億港元用於改善運營和供應鏈體系；另將約25%的款項投入升級和改進其核心信息技術系統和基礎設施（主要為中台）；約25%的資金擬用於償還部分銀行有息借款；最後約5%的資金用作運營資金及一般公司用途。

百果園的創辦人余惠勇為百果園集團實際控制人，直接持股24.32%，余惠勇與配偶徐艷林及員工持股平台為控股股東，合計持股46.63%。包括機構投資者、個人投資者在內的其他現有股東共43名，合計持股48.37%，其中包括天圖集團、中金集團、廣州越秀集團、深創投集團、招商基金等。

百果園2001年由余惠勇與徐艷林在深圳，2002年開出第一家門市，採取加盟模式，20多年擴張迅速。根據招股書，百果園集團的線下門市達5643家，其中5624家為加盟店，自營門店有19家，大約8成的加盟店由百果園集團管理，另外的加盟店則由區域代理管理。