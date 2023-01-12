幕後／6千「紅包」有盼頭？黨內人士認年前入袋不可能　曝最快時間點

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院會12日正式通過普發6000元的「經濟果實共享方案」。在發放時程方面，行政院發言人羅秉成說，「立法院快，行政院一定快：立法院慢，我們希望他快」。對於外界喊話年前發放，黨政人士則坦言，過年前要完成特別條例加預算，包含審查跟公告，時間上是不可能的，若推估相關審議時程，最快也要2月下旬。

對於普發現金時程，羅秉成說，樂觀評估的話，準備期或許1個月就可以準備好，按照時程推算，特別條例通過、預算通過，如果立院通過快的話，政院作業速度也會快，以最高效率完成特別條例跟特別預算的推動。

對此，黨政人士坦言，技術上過年前入袋是不可能的，當時幾倍券領了多久？？而且有些委員認為要排富，在特別預算審查的時候會不會有人提出來？今天不是在路邊發紅包，台灣是有法律程序國家，要加快沒問題，但該審還是要審。

對於藍營喊話先過特別條例再來審總預算，黨內人士表示，不可能這樣玩，總預算會因為特別條例卡住，且若審完特別條例再審總預算，跟當時延會的理由完全矛盾，當時各黨派同意延會，就是因為要在13號前通過總預算跟重要法案。

黨內人士表示，會在總預算審完後，請院長召集協商，看是否延會或臨時會處理特別條例，在野黨也很清楚，過年前要完成特別條例加預算，包含審查跟公告，時間上是不可能的，應該要一樣一樣來，這禮拜把總預算審完，下禮拜再專心處理特別條例。

黨內人士指出，行政院都丟出來了，下禮拜勢必要處理，不可能說過年完再面對，只要是民代都會有壓力，且當時朝野協商結論就是13號處理完總預算，希望不要有變數，黨團幹部都很辛苦，不眠不休把案子協商到剩120案，不就是希望取得共識？

黨政人士預估，延會可能會有變數，議程都確定了，若要新增議程要4個黨都同意，時代力量搞不好不願意，他們本來就對發現金有意見，若是明天預算案順利審完，晚上院長就可以召集大家討論看怎麼處理，看是要延會增列議程還是要用臨時會表決，但只要有政黨喊要交付朝野協商，就又要一個月。

黨政人士說，國民黨現在撤了延會案子，但普發現金1萬的提案已經掛在議事處，所以程序委員會可以把行政院與國民黨案子擺在議程中，明天下午表決議程就決定是否逕付二讀；但只要有政黨有意見，認為要交付朝野協商，就要一個月時間，又要到開議後才能審，若出現這種情形，再怎麼快都是二月下旬。