她嘆離婚丟臉「不敢說出口！」　律師曝1數據：有什麼了不起

▲女網友離婚後很沒有自信。（示意圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

一名女網友表示，自從離婚之後就一直很沒自信，很難和新對象說自己離過婚，甚至想降低對另一半的標準，後來去算命也被說命不好、沒有婚姻線。對此，律師呂秋遠開導她說，離婚沒什麼了不起，台灣每年都有5萬對伴侶離婚，這是一種生活模式而已，如果被算命說命不好，就要靠自己去努力改命。

一名38歲女網友表示，自己曾離過一次婚、沒有小孩，自從30歲離婚後就一直貶低自己的自我價值，總覺得和新對象說自己離過婚很丟臉，感覺矮人一截，心裡一直過不去這個坎，甚至有想要降低另一半標準的念頭，所以離婚後談到的對象都不是很好。

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女網友也透露曾去找過算命師，結果被說「命不好，夫妻宮不好，帶傷的，早婚就離婚，不然就說我以後也嫁不出去，沒有婚姻線」。聽完之後讓她更加糾結，雖然想要有另一半互相照顧彼此，但後來遇到的人都讓她不敢開口說自己曾離過婚，「我似乎被算命料中一樣，心裡只有負面情緒，根本沒有輕鬆快樂的生活，內心緊張又焦慮，都弄到自己一點自信都沒有了」，因此決定求助。

對此，呂秋遠回應，女網友的求救信中第一句就提到「或許這個訊息您也不會看到」，這代表她一直很負面，而困擾著她的問題就是「曾經離過婚」，呂秋遠表示這根本沒有什麼了不起，「台灣每年有5萬多對伴侶離婚，換算就是10萬多人，10年就有100萬人，看起來就是一種生活模式而已吧」，且離婚就是結束一段不愉快的關係而已，並不是剛成真的美夢轉眼就幻滅破掉。

▲呂秋遠認為離婚「沒什麼了不起」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

呂秋遠也提醒女網友，「降低標準的戀情沒必要、不敢說自己離過婚的對象快丟掉、不幸福的婚姻會讓你死掉。只要你敢不懦弱，對象怎麼會讓你錯過？」至於被算命老師說沒有婚姻線，他認為是因為對方很會察言觀色，當女網友開口說要算姻緣，就代表了沒有姻緣，如此急切想要找對象，不好的人就會趁虛而入，「你自己都覺得自己沒姻緣了，算命先生幹嘛不趁機告訴你，你真的很不好，然後多收你一點改運改線的錢」。

呂秋遠指出，女網友最大的問題就是太過負面，「你為什麼遇到的對象都不好？因為你降低標準，遇到的人當然就不合適」，可是越負面，幸福就越會離你而去，「如果，你不能正面的看待自己的人生，一個人也好，兩個人也罷，那麼，你怎麼有辦法把幸福聚集在你身邊？」

至於如何面對「詛咒式的算命」？呂秋遠表示，通常會先問算命師說能不能改命，如果可以改，那對方就是詐騙；如果不能改，就要自己去改，因為天命不可違，但人事可以變。他也分享自己的案例，年輕時曾在行天宮附近被算命師說，「你在28歲會遇到一個劫難，應該會過不了，即便過了，也活不過30歲」，但他48歲那年又回到行天宮，發現那名算命師已經過世，「我贏了，大概就這樣。這位姊妹，你可以理解我的意思了嗎？」