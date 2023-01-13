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拜登家也清出機密文件　司法部長派特別檢察官調查

▲▼拜登,Joe Biden。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國總統拜登今天承認，他在德拉瓦州威明頓市自宅的「個人書庫」中，被找到一份他任職副總統期間的機密文件，而他的車庫中還被發現其他文件。

美聯社報導，拜登幾天前剛被揭露，在他之前任職的華府機構辦公室內，也發現了機密文件。

法新社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）已指派私人律師暨前政府檢察官赫爾（Robert Hur）作為獨立特別檢察官，以調查拜登（Joe Biden）不當處理機密文件的指控。

賈蘭德說，赫爾將調查在研究機構和拜登家裡發現機密政府文件，是否關係到拜登違反任何法律。

拜登稍早在白宮告訴記者，他正全力配合司法部調查機密資訊和政府紀錄的儲存方式。拜登未說明發現最新文件的時間點，只說他的律師昨晚已完成檢查可能的存放地點。

律師去年11月2日發現第一批文件，時值美國期中選舉即將登場，但這項消息到9日才曝光。

拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）說，拜登的私人律師發現最初那批文件後，又檢查了拜登2017年卸下副總統職位後，政府紀錄可能被送去的地方。

索柏表示，在威明頓市（Wilmington）拜登車庫內的一個儲存空間，發現了「少數」帶有機密記號的文件，隔壁房內還有另一份文件。拜登隨後公布這間房是他的個人書庫。

拜登稱找到文件後就「立即知會」司法部。首批文件已轉交給國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）。

共和黨籍的聯邦眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）針對最新消息回應：「我認為國會必須調查此事。」

被揭露可能不當處理機密文件或紀錄，可能會讓拜登頭疼。拜登曾說，前總統川普（Donald Trump）把數百份這類紀錄放在自己的佛州俱樂部裡是「不負責任」。

 
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