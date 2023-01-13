快訊／國3快官段火燒車！烈焰黑煙狂竄「燒剩骨架」　駕駛跳車逃生

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號今(13)日上午在北向199.4公里(快官路段)，1發生一輛自小貨車不明原因起火燃燒，國道七隊勤指中心旋即指派巡邏車前往警戒，並通報台中市、彰化縣消防局派遣水車及救護車前往協助處理，所幸25歲謝姓駕駛及乘客及時跳車，逃過一劫，不過也因為火燒車，一度回堵2公里遠，目前仍在疏散車流中。

▲國道3號快官路段火燒車。（圖／彰化踢爆網提供）

該起火燒車事件，經國道七隊警方初步瞭解，係該自小貨車行經該路段時，謝姓駕駛驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，火勢猛烈整部車燒到僅剩骨架，所幸無人受傷且未波及其他車輛。

由於現場火勢猛烈，國道員警考量行車安全，暫時封閉中線車道、外側車道及外側路肩，11時59分事故車輛火勢撲滅，並待降溫後續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道公路警察局第七公路警察大隊籲請用路人平時務必做好車輛定期保養，上路前並檢查車輛狀況，若發現車況異常應及時送修處理，若行進中發覺車內有異味或有煙冒出，為顧及自身及他人之安全，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援。

若車輛無法滑離車道時，除應立即顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌，車上乘員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。