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ESG趨勢是商業新典範？劍橋學者：若為更好績效表現就不是

▲▼政大信義書院今舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請許士軍教授與Christopher Marquis對談。（圖／政大信義書院提供）

▲政大今舉辦國際論壇，邀請許士軍教授（左）與Christopher Marquis對談。（圖／政大信義書院提供）

記者許敏溶／台北報導

ESG風潮正風行全球，各大企業也紛紛呼應，但國際知名學者Christopher Marquis今（12日）指出，若企業認為擁抱ESG、追求永續是為了更好績效表現，這種心態顯然不會成為商業世界新典範，依舊還是「股東至上、追求利潤」舊思維，若每一個人都可心存 ESG，透過消費者力量，就能讓更多企業自發性實踐 ESG、進行社會創新，甚至往社會企業方向前進。

「ESG」由環境保護（E）、社會責任（S）和公司治理（G）組成，近年更是火紅的 趨勢，政大商學院信義書院今（12日）舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請英國劍橋大學賈吉商學院信義講座教授 Christopher Marquis（孟睿思）來台，以「商業進化：以組織驅動永續」為題演講，並與台灣管理大師、逢甲大學人言講座教授許士軍進行對談，探討ESG風潮下的全球發展現況與趨勢。

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▲▼政大信義書院今舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請許士軍教授與Christopher Marquis對談。（圖／政大信義書院提供）

▲政大信義書院今舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請國內外知名學者與會對談。（圖／政大信義書院提供）

許士軍首先指出，隨著社會不斷變遷，商業世界典範已從「追求最大獲利」改變為「透過 ESG 作為讓世界更好」，尤其是 G（治理）最重要，因為過去企業只需要為股東賺錢，但現在必須關心各種不同的利害關係人群權益，同時藉由創新來協調各利害關係人間的衝突，把治理做好，就能決定E跟S該做什麼、或該如何做，故傳統管理方式已不敷使用，現在企業必須融合 ESG、治理與當責等要素，加上各種創新發展來創造利潤，並逐漸成為商業世界新典範。

但孟睿思則對此抱持懷疑，孟睿思表示，ESG及永續雖已成為全球主流，但以貝萊德（BlackRock）創辦人勞倫斯．芬克去年一封致企業CEO的信為例，若企業認為擁抱ESG、追求永續是為了更好績效表現，這種心態顯然不會成為商業世界新典範，依舊還是「股東至上、追求利潤」的舊思維。

不過，孟睿思也強調，從組織管理的角度，ESG對於企業最大意義是，追求一個更好的組織、更永續的組織文化、吸引最好的人才長期留在組織（最理想
境界是不需要人資部門），若每一個人都可以心存 ESG（責任消費），透過消費者力量，結合非營利組織、政府、法規等不同部門，就能讓更多企業自發性實踐 ESG、進行社會創新，甚至往社會企業方向前進。

孟睿思也樂觀表示，典範的轉移明顯是大勢所趨，不論現在的做法能不能達到這個目標，但透過所有人的共同努力，一定有機會讓世界更好，並解決氣候變遷的重大危機。

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