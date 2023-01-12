快訊／本土+22653「連兩天降逾2成」另增48死　20多歲男染疫亡

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再降！中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增22653例本土個案，連續兩天降幅超過2成；另增284例境外移入，確診個案中新增48例死亡。死亡個案中最年輕為20多歲男性，本身有慢性神經性疾病，長期臥床，為機構住民，12月31日因症狀快篩陽確診，一周後病況惡化送醫，隔日死亡。

指揮中心表示，今日新增之22653例本土病例，較上周同日下降27.1%，連續兩天降幅超過2成；縣市分布仍以六都為多，病例破千，依序是新北市4676例、台中市2917例、高雄市2707例、桃園市2520例、台北市2485例、台南市1797例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1/12新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案方面，年齡分布20多歲到90多歲，最年輕為20多歲男性，慢性神經系統疾病，長期臥床，有打一劑疫苗，機構住民，12/31發燒、咳嗽，在機構快篩陽性確診，在機構內居家照護，1/8因為呼吸喘、血氧偏低到急診，檢查有肺炎、胸水、呼吸窘迫，病況惡化，1/9死亡。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/12本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）