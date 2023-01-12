三重17歲少女跟學長跨年…老爸氣炸：給我回來！撂7人爆打踹爛車

記者戴上容／新北報導

新北市一名17歲林姓青少女，跨年當天和20歲李姓學長秘密出遊，林姓少女的父親得知後氣炸！在好不容易打通女兒電話後，命令一旁的李姓學長馬上把女兒帶回來三重，學長嚇死趕緊開車把林女送回，此時父親撂了7個人等候，待李男一到，立刻圍毆李男、砸他車子，警後續將打粗的5人帶回，依傷害、毀損罪嫌函送法辦。

據了解，39歲的林爸爸去年12月31日跨年當天，意外發現17歲女兒整個下午不在家，撥了好幾通電話給她，女兒才接聽，他這時才知道女兒被專科學校的20歲李姓學長約去跨年，林爸爸氣炸了！

林爸爸叫女兒把手機交給學長聽，並在電話那頭飆罵，要李男立刻把她女兒載回三重區朝陽街。當天下午5時許，林爸爸帶了7個人到約定地點守候，等到李男的轎車一出現，林爸爸馬上駕車逆向堵在前方，喝令眾人圍毆李男。

▲最狠老爸！不滿女兒被帶去跨年，糾眾砸車暴打她學長。（圖／記者戴上容翻攝）

憤怒的林爸爸甚至跳上李男轎車引擎蓋，連番用腳猛然「踹裂」擋風玻璃洩憤，然後氣沖沖強行把女兒從學長身邊拉走、推進車內，一群人開車揚長而去。

警方獲報趕抵時，現場只剩李男傷痕累累在原地，警問清事情始末立刻調閱監視器找人，2個小時內通知林男等8人到案。最後由李男指認，警詢後將其中有動粗的39歲林姓父親、26歲蘇男、33歲林男、34歲楊男、34歲林男共5人，依傷害、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。