陸入境累計2282確診「陽性率16.9%」　王必勝：沒驗出未知變異株

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布中國大陸入境旅客篩檢陽性率，從開放至今統計到1/10，總共有2282人確診，陽性率是16.9%。而根據目前定序監測情況，主要還是BA.5，佔了60%，其次就是BF.7，大概佔38%、39%，目前還沒驗出其他新的變異株。

目前台灣和中國大陸之間仍維持4航點，包括北京、上海、廈門、成都。但因應中國大陸疫情，從今年1/1零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，同時配合7天自主防疫及自我篩檢。

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▲自中國入境來台旅客採檢情形。（圖／指揮中心提供）

根據最新統計，1/10總計有1948人從桃園機場和松山機場入境，其中有235人採檢陽性，陽性率12.1%。另金門小三通有88人入境，其中有13人，陽性率14.8%。1/10總計有1948人從桃園機場和松山機場入境，其中有235人採檢陽性，陽性率12.1%。另金門小三通有88人入境，其中有13人，陽性率14.8%。

而在變異株監測方面，指揮官王必勝表示，目前次統計到7日，可以看到主要還是BA.5，佔了60%，其次就是BF.7，大概佔38%、39%，另外也有驗出一例BQ.1，佔比是比較小的，目前看起來還沒有驗出新的和未知的變異株。

▲中國境外移入病毒株監測結果。（圖／指揮中心提供）