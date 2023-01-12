不再支持王世堅、高嘉瑜！　黃越綏嘆：不懂他倆最近在演哪齣

▲民進黨立委高嘉瑜、台北市議員王世堅。（圖／記者陳煥丞、呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜因頻頻對黨內開砲，引起黨內部分人士不滿，也引發外界討論。作家黃越綏12日在臉書指出，有位民進黨老黨員同時也是她的粉絲，竟然用痛哭流涕的方式透過友人，拜託她不要再繼續支持高嘉瑜、王世堅，她感嘆，「最近我懵了，真的不太理解他倆到底在演哪齣？而且似乎已經沒有了底線。」

黃越綏指出，昨晚有位民進黨老黨員同時也是她的粉絲，竟然用痛哭流涕的方式透過友人，拜託她不要再繼續支持高嘉瑜、王世堅。她表示，雖然她不是民進黨員，但的確是善待過王、高兩人，不論他們輪番選議員或立委的時候，她都長期支持他們，包括站台與拉票，而且當他們各別遇到感情及家庭風暴的低潮時，她依舊相挺並給予鼓勵，但她也提到，事實上自己與他們並沒有太多的私交，甚至沒吃過一個便當或慶功宴，更遑論有麻煩他們服務的地方。

黃越綏表示，支持他們的理由其實很單純，只是認為他們都算是清流，而且問政的態度也一向良好，所以當他們敢公然挑戰政黨的權威而諍言時，她認為，此乃民主社會的常態，也是公義之舉，因此也就不予於負評，但她感嘆，「可惜最近我懵了，真的不太理解他倆到底在演哪齣？而且似乎已經沒有了底線。」

黃越綏強調，不論是為了黨好，或是為了討好中間選民的民調，還是想利用媒體曝光蹭流量等各種不同的動機下，都不應該怠慢到不求證之下，竟用錯誤的資料，不斷的抹黑及人身攻擊自己的同志們，她大嘆，難怪支持者會憤慨，「有如此的同志何須敵人？」，她表示，當他們真的自認為已大尾到，可以不甩民進黨支持者的觀感時，他們的未來或許將會迷惘在，不是面臨黨內同志的邊緣化，以及綠營支持者的狠心放生，要不然就是榮獲了中間選民的肯定，以及藍白政黨的憐憫。

黃越綏最後提到，政治是齷齪的遊戲但也是一門深奧的藝術，政治家在意的是信念與價值觀的實現，而政客在乎的則是權力的鬥爭與利益的分配，願與所有問政者共勉之。