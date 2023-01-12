比長榮海運更猛！米哈遊傳發「108個月年終」　公司回應

▲遊戲公司「米哈遊」網傳今年給員工發的年終獎高達108個月的薪水。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

網傳大陸遊戲公司「米哈遊」今年給員工發的年終獎高達108個月的薪水。傳言稱，現在米哈遊員工共有4500人，按照底薪8000元（人民幣，下同）計算，108薪就是年終獎864000元（約新台幣3876150元），4500個員工共計發放38.88億元（約新台幣174.43億元）。1月12日，米哈遊相關負責人回應稱，消息不實。

據該公司官網，米哈遊成立於2011年，致力於為用戶提供美好的，超出預期的產品與內容。米哈遊陸續推出了多款高品質人氣產品，包括《崩壞學園2》、《崩壞3》、《未定事件簿》、《原神》，動態桌面軟件《人工桌面》以及社區產品《米遊社》，並圍繞原創IP打造了動畫、音樂及周邊等多元產品。即將上線的《崩壞：星穹鐵道》和《絕區零》同樣受到全球玩家廣泛關注。

米哈遊總部位於上海，並在新加坡、美國、加拿大、日本、南韓等國家和地區進行全球化布局。目前，公司員工5000人，來自世界知名遊戲/互聯網/科技公司。

米哈遊創始人、總裁劉偉近日在接受採訪時表示，目標是在2030年打造出10億人的元宇宙虛擬世界。

據《東方財富網》報導，上海米哈遊被爆出2022年年終獎將發108個月薪。這則傳聞這樣寫到，現在米哈遊有員工4500人（據米哈遊官網，現有員工5000人）。假設都按底薪8000元算，108個月月薪就是年終獎864000元。4500個員工共計38.88億元人民幣。

而2022年，米哈遊光是原神這個遊戲就收到玩家充值55億美元（約新台幣1669億元），這還沒算米哈遊旗下其他遊戲的收入。不過，這一消息暫未獲得官方確認。

11日，米哈遊還公布了一筆捐贈。上海米哈遊網絡科技股份有限公司向中國法律援助基金會捐贈資金，支持志願律師「送法進校園」開展「反校園欺凌」等普法公益宣傳活動。