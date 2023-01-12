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學測明登場！台大設29間身障考場　重症考生戴呼吸器應考

記者許敏溶／台北報導

112學年學科能力測驗明（13日）起一連三天在全國同步登場，大考中心今（12日）下午2到4時開放考生看考場，北區有155名身障生集中在台大博雅教學館應考，以學習障礙42人佔最大宗，台大教務處註冊組主任李宏森表示，155名身障生在29間試場應考，包括5間單人試場，其中一名考生因為重病需要使用製氧機與呼吸器，其餘4人則因會不自覺發出聲響，故一間教室只安排一人應考。

▲▼學測明天登場，台大有155名身障生在29間試場應考，圖為視障生申請使用兩台電腦應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測明天登場，台大身障生試場有155名考生在29間試場應考，圖為視障生申請使用兩台電腦應考。（圖／記者許敏溶攝）

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學測明起登場，今年共有11萬8559人報名，寫下23年來次高紀錄，大考中心今天下午2到4時開放考生看考場，但配合防疫消毒措施，考生只能在應考教室外查看座位安排，不得進入教室。

今年學測北區身障生集中在台大博雅教學館應考，負責試務的台大註冊組主任李宏森指出，今年共155名身障生報考，比去年增加4人，可能和今年報名人數比去年增加有關，而155名身障生當中，最大宗是「學習障礙」類別考生42人，其次為自閉症類考生31人、肢體障礙30人，另視障14人、腦麻10等人，有的視障生因為考試需要，申請兩台電腦進行讀題與作答使用。

▲▼學測明天登場，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測明天登場，大考中心透過多項措施，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

李宏森指出，155名身障生在29間試場應考，包括5間單人試場，其中一名考生因為重病，需要使用製氧機與呼吸器，其餘4人則因是腦麻生，會不自覺發出聲響或吼叫，為了避免影響其他考生，故一間教室只安排一人應考。

另去年學測因為不少考生忘記簽名被扣分，今年大考中心也特別製作相關小海報與圖考，李宏森表示，請考生記得攜帶有效證件應考，明天也會有試務人員提醒要記得簽名，請考生注意。

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