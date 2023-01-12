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學倫案頻傳應由誰調查？逾4成大學生認同「獨立單位勝過學倫會」

▲▼教育團體公布針對大學生調查顯示，近43％學生認為應該由獨立調查單位負責調查學術倫理案。（圖／記者許敏溶攝）

▲教團調查顯示，近43％大學生認為，應由獨立調查單位負責學術倫理案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

去年政治人物博碩士論文抄襲被撤銷學位事件連環爆，而相關調查都是由大學負責，但根據教育團體今（12日）針對大學生的一份調查顯示，近43％學生認為應該由獨立調查單位負責調查學術倫理案，勝過大學學術倫理委員會的29％，以及教育部學審會的22.5％，教團與立委認為，這凸顯學生與民眾對大學的不信任，呼籲政府建立獨立的學倫審查委員會，為高教品質把關。

去年九合一選舉前後，政治人物接連爆發博碩士論文抄襲被撤銷學位案件，為了解學生看法，守護台灣教育平台（教平台）在去年12月26日到今年1月8日，在大學生論壇DCARD的各校校版、研究所版發放問卷，調查對象為目前在學的大學生、研究生、博士生，最終回收213份問卷，有效問卷共213份，其中公私立大學學生人數各佔42%、47%，並在今天公布調查結果。

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守護台灣教育平台祕書長戴伯芬指出，調查顯示，超過一半（63%）學生認同「政治人物的學歷有助於選舉」，另外高達75%學生認同（含同意＋非常同意），顯示學倫問題會影響投票給該候選人的意願。

此外，調查也發現，7成受訪者認為學倫問題最該負責的人是學生，另對於「學術倫理調查應由哪個單位來進行」，近43％學生認為應由獨立調查單位負責，勝過大學學術倫理委員會的29.1％，以及教育部學審會的22.5％；另「學倫問題爆發時，教育部對學校應該採取什麼行動」，公布違規學生與指導教授姓名高居前兩名，且比例都接近6成。

戴伯芬指出，從上述調查顯示，大多數學生並不信任大學學倫單位的調查結果，反而比較支持應由獨立調查單位負責，，顯示在大學自治框架下，學生對學倫會調查的獨立性保持高度懷疑，而且獨立審查機制不必然造成調查時間拖延，現有升等審查機制就可提供參考，建議透過由關領域學者進行專業審查，為高教品質把關。

▲▼近43％學生認為，應由獨立調查單位負責調查學術倫理案，立委范雲（圖右）也支持。（圖／記者許敏溶攝）

▲立委范雲（圖右）支持，應由獨立調查單位負責調查學術倫理案。（圖／記者許敏溶攝）

立委范雲認為，最近爆發學歷造假問題，長期反應出高教商品化與資源不足狀況，政府不斷要求大學國際排比時，也要檢視政府提供給高教資源，但平均每位學生分到教育經費，和OECD等國家相比是遠低，也遠低於英美與歐盟等國，當大學有自籌財源壓力時，紛紛設立各種碩士在職專班，造成學位商品化，高教品質下降，學倫不受重視。

范雲表示，建議應該強化論文監管，論文審查不應該受到外力干擾，而各大學以不同程序、態度處理論文爭議，導致民眾對大學的信任危機，教育部應儘速檢討如何改善學倫爭議，例如建立獨立的學倫審查委員會。

守護台灣教育平台理事長吳瑞北指出，近年來發生違反學倫事件，同系所老師其實都知道但不講，去年發生這麼重大學倫事件，自己是台大校教評會委員，卻沒有看到有誰提出任何議案討論，沒有大學自律，如何要求大學自主。
 

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