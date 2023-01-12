記者陳家祥／台北報導

全民期待已久的「還稅於民」草案，行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」，接下來將送立法院審議。蘇貞昌也指示各相關部會做好準備，一旦預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設與施政。後續審查順利，施行期間自公布日施行至2025年12月31日止。

行政院12日召開例行行政院院會，會中通過國發會所提的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，國發會表示，強化經濟與社會韌性、全民共享經濟成果有9大適用項目，包括「挹注勞、健保及台電」，「減輕居住負擔及提高居住品質」，「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，「擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔」，「推動產業及中小企業升級轉型」，「加速擴大吸引國際觀光客」，「強化農業基礎設施，照顧農漁民權益」，「普發現金」以及「其他經行政院核可的強化經濟及社會韌性有關事項」。

會後由發言人羅秉成召開記者會轉述會議內容。蘇貞昌在院會中表示，近年來台灣雖然接連面對美中貿易衝突、百年大疫、俄烏戰爭等外在不安定因素影響，但首先肯定國人同胞齊心努力。

蘇貞昌說，總統蔡英文指示要減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能4項目標，全面強化台灣整體經濟韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享，因此今天行政院提出特別條例，就是要回應各界期待、落實蔡總統指示。

蘇貞昌也指示，本案送請立法院審議後，請國發會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

蘇貞昌強調，由於特別預算必須經立院三讀通過後，相關預算才能動支，因此要請相關部會現在就要同步進行相關施政及預算整備，一旦預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設與施政。

另外，包括執行全民普發6000元的相關作業，也應進行先期規畫和系統設定，等預算一通過，就可以盡速發放。