　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發6000元！政院通過共享特別條例　納9大適用項目送立院審議

記者陳家祥／台北報導

全民期待已久的「還稅於民」草案，行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」，接下來將送立法院審議。蘇貞昌也指示各相關部會做好準備，一旦預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設與施政。後續審查順利，施行期間自公布日施行至2025年12月31日止。

▲▼行政院院會後記者會 羅秉成。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院12日召開例行行政院院會，會中通過國發會所提的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，國發會表示，強化經濟與社會韌性、全民共享經濟成果有9大適用項目，包括「挹注勞、健保及台電」，「減輕居住負擔及提高居住品質」，「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」，「擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔」，「推動產業及中小企業升級轉型」，「加速擴大吸引國際觀光客」，「強化農業基礎設施，照顧農漁民權益」，「普發現金」以及「其他經行政院核可的強化經濟及社會韌性有關事項」。

會後由發言人羅秉成召開記者會轉述會議內容。蘇貞昌在院會中表示，近年來台灣雖然接連面對美中貿易衝突、百年大疫、俄烏戰爭等外在不安定因素影響，但首先肯定國人同胞齊心努力。

蘇貞昌說，總統蔡英文指示要減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能4項目標，全面強化台灣整體經濟韌性及應變能力，並讓經濟成果與全民共享，因此今天行政院提出特別條例，就是要回應各界期待、落實蔡總統指示。

蘇貞昌也指示，本案送請立法院審議後，請國發會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

蘇貞昌強調，由於特別預算必須經立院三讀通過後，相關預算才能動支，因此要請相關部會現在就要同步進行相關施政及預算整備，一旦預算通過，行政院就可以立刻展開相關建設與施政。

另外，包括執行全民普發6000元的相關作業，也應進行先期規畫和系統設定，等預算一通過，就可以盡速發放。

ET快訊
快訊／13:15連兩震！規模4.4地震　高屏3級
快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃
快訊／王思聰驚傳上海打人！　權威人士爆警方未公開內幕
快訊／職籃20年來首場「明星賽」！　時間地點公開
全民發6000領取資格確定！　比照五倍券辦理
快訊／戴資穎擊敗中國女將！　晉級馬來西亞公開賽8強
年終入帳「被多扣一筆錢」！　他見明細氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

多圖／萬噸級「玉山艦」首次開箱　國軍秀直升機起落艦能力

國民黨內初選規則未定恐分裂？　侯友宜：不分你我團結在一起

不再支持王世堅、高嘉瑜！　黃越綏嘆：不懂他倆最近在演哪齣

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

趙少康、張亞中輪番表態選2024！　朱立倫：國民黨不要有內亂

蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林智堅論文案余正煌稱「黨聯合公司攻我」　王鴻薇：耐人尋味

多圖／萬噸級「玉山艦」首次開箱　國軍秀直升機起落艦能力

國民黨內初選規則未定恐分裂？　侯友宜：不分你我團結在一起

不再支持王世堅、高嘉瑜！　黃越綏嘆：不懂他倆最近在演哪齣

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

藍黨團拒簽總預算協商　柯建銘「再溝通」：對國家影響他們能承擔？

趙少康、張亞中輪番表態選2024！　朱立倫：國民黨不要有內亂

蘇貞昌何時走？歷任15閣揆下台時間總整理　春節「除舊布新」最多

《失落的方舟》台北電玩展繼續辦不退展　大會主辦：沒收到展出異動

LIVE／「確診數上下波動」高峰趨勢有變？王必勝最新說明

快訊／13:15連兩震！發生「規模4.4地震」　最大震度3級

南韓尹錫悅首提「擁核論」！靠國內技術自行研發核武　力抗北韓威脅

2週前剛就職議員！　王鴻薇「16日宣誓就職立委」 正式進立院

「西華富邦」2.9億交易...晚3年揭露　內行曝可能原因

蘇晏霈「火辣露半球」15次披白紗！婆婆親手驗貨：很軟Q

本土劇女星「原來超有料」！透視婚紗照太兇　網：跌倒會有東西掉出來

張善政「抿兩口」紅酒後開車挨批　侯友宜：首長行程都非常滿

林華韋邀請回台執教　酒井光次郎：不想輸給威助學弟

橘貓表演才藝全照SOP走！　不等主人指令「自己ㄅㄧㄤ、」

政治熱門新聞

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

新內閣名單曝！　陳建仁、鄭文燦搭檔

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

賴清德讓蔡英文怒了？　郭正亮曝陳建仁接閣揆原因：不要低估他

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

獨／賴清德掌黨揆　蔡英文文宣大將不排除離開政治圈

年後拿6000元！　行政院會今將通過「特別條例草案」

傳將接行政院長　陳建仁回應了

陳明通突喊：林智堅是冤案　他曝戰略

傳新閣揆將與賴清德爭2024？　鄭運鵬轟「荒謬」：沒能耐辭職參選

黃捷搭流水席熱潮：高雄辦桌果然是最棒的a

快訊／15共機、4共艦擾台　可攜飛彈大型無人機「雙尾蠍」越中線

陳炫劭拘留埃及　外交部證實找到人

更多熱門

相關新聞

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

全民發6000外籍人士也能領　行政院：資格比照五倍券辦理

行政院會12日正式通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，內容包括普發6000元的「經濟果實共享方案」。過去外籍人士也可以領用五倍券，對此，行政院發言人表示，經行政團隊討論，原則比照五倍券辦理，也就是符合一定條件的外籍人士仍然可以發放這6000元現金」。

蘇貞昌歹戲拖棚　沒留下漂亮背影

蘇貞昌歹戲拖棚　沒留下漂亮背影

小巴違規「跨越雙黃線」　害5車撞成一團

小巴違規「跨越雙黃線」　害5車撞成一團

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

蘇貞昌有過　功勞仍不容抹煞

關鍵字：

行政院蘇貞昌影音

讀者迴響

熱門新聞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1/15下午5時搶通

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

全民發6000！特別條例一次看　施行到2025年12月31日止

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

研究：得過新冠肺炎「3大重要器官」會加速老化

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

宋先生小甜甜家庭觀不健全　阿BEN怒譙

普發6000元！政院通過共享特別條例　執行到2025年

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

深田恭子扮不倫人妻全脫光！「共浴老公+床戰鮮肉小王」

流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」挨轟

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面